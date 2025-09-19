Χωρίς Έβανς και τρεις διεθνείς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι

Χωρίς Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο και Έβανς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στο τουρνουά της Κρήτης.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται σε λίγη ώρα (20:30) με την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του τουρνουά της Κρήτης, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει γνωστή την δωδεκάδα που θα παρατάξει κόντρα στην Ιταλική ομάδα.

Ο Έλληνας τεχνικός άφησε εκτός τρεις από τους τέσσερις διεθνείς, με τον Κώστα Παπανικολάου, Κώστα Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεί να μην βρίσκονται στην δωδεκάδα σε αντίθεση με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Λι, Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Ουόρντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοφ, Κουμάτζι.

Οι δωδεκάδα της Αρμάνι: Μάνιον, Μπράουν, Έλις, Μπούκερ, Τονούτ, Μπολμάρο, Μπρουκς, ΛεΝτέι, Ρίτσι, Φλακαντόρι, Ντιοπ, Νίμπο, Ντάνστον.