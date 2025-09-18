Επιστροφή στην δράση μετά από 145 μέρες για τον Βέσελι

Η σεζόν ξεκίνησε με ευχάριστα για την ισπανική ομάδα, που είδε τον Τσέχο σέντερ να παίρνει λεπτά συμμετοχής στο φιλικό κόντρα στην Ανδόρα και να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από 145 μέρες.
Ο Βέσελι άλλωστε λόγω του τραυματισμού του έχασε και το Eurobasket, αφού δεν ήταν «παρών» με την Τσεχία, με τον σέντερ της Μπαρτσελόνα να αγωνίζεται για περίπου 10 λεπτά κόντρα στην Ανδόρα.
Συνολικά ο Βέσελι είχε 2 πόντους, 2 κλεψίματα, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με το πιο σημαντικό από όλα να είναι η επιστροφή του στην δράση.
😳 TORNA EL TXEC VOLADOR!— Esport3 (@esport3) September 17, 2025
🔝 Esmaixada de Vesely després de mesos fora de les pistes
🏀 @FCBbasket 🆚 @morabancandorra
▶️ https://t.co/I7VCWaveMh pic.twitter.com/C9oguFw68z