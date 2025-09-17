Νάστου: «Στον Άρη ο στόχος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος πέρα από την άνοδο»

Ο Άρης επικράτησε με 98-42 του Ηρακλή, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Γυναικών και η γκαρντ των νικητών, Εύα Νάστου, μίλησε στo EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη στο Κύπελλο Α2 Γυναικών (14/09) επί του Ηρακλή: «Ξεκινήσαμε νικηφόρα στο Κύπελλο. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει και κάποιος ως φιλικό παιχνίδι λόγω διαφοράς δυναμικής. Το ρόστερ του Ηρακλή είναι άπειρο και δεν έχει παρουσιάσει ανταγωνιστική ομάδα. Εμείς έχουμε τελείως διαφορετικό στόχο στον Άρη. Θεωρώ πως ο Άρης είναι μία μεγάλη ομάδα που πρέπει να επανέλθει στην Α1 Γυναικών. Ο στόχος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος πέρα από την άνοδο. Δεν μπορούσαμε να δώσουμε πολλά φιλικά στην προετοιμασία δύο εβδομάδων που έχουμε κάνει. Χρειαζόμαστε χρόνο για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε να φτάσουμε».

Για τον ανταγωνισμό της Α2 Γυναικών: «Θεωρώ σίγουρα πως η Α2 και στους δύο ομίλους θα είναι πολύ διαφορετική με πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Φαντάζομαι ότι καμία ομάδα δεν θέλει να βρεθεί στην τρίτη κατηγορία. Το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και φέτος. Θεωρώ ότι το Πανόραμα και η Καβάλα έχουν ενισχυθεί αρκετά, δε παραβλέπω τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αυτές μαζί με εμάς θα βρισκόμαστε στα πλέι οφ, βάσει των ρόστερ. Πρέπει να αποδεικνύουμε στο γήπεδο ότι είμαστε φαβορί».

Για το νεοσύστατο Κύπελλο Α2 Γυναικών: «Είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα οι ομάδες της Α2 με τις Α1 έχουν μεγάλη διαφορά. Θεωρώ ότι ίσως δεν υπήρχε και νόημα να διεξαχθούν αυτά τα παιχνίδια. Αρκετές ομάδες της Α2 παλαιότερα δεν δήλωναν συμμετοχή, τώρα όμως έχουν την ευκαιρία για μία διάκριση. Ο Πρωτέας Βούλας όμως το κατάφερε πριν κάποια χρόνια από την Α2. Ίσως βοηθήσει η διαφοροποίηση αυτή».

Για τη μεταγραφή της στον Άρη: «Οι συνθήκες είναι διαφορετικές και το επίπεδο. Υπάρχουν αξιόλογες ομάδες που μπορούν να φτάσουν μερικές ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Ο Άρης κάνει μία σοβαρή προσπάθεια να επιστρέψει στην Α1 Γυναικών. Η ομάδα μας αποτελείται από νεαρά κορίτσια. Πέρυσι έφτασαν έως τον τελικό, ήταν από τις μικρές ηλικιακά ομάδες. Φέτος με τη προσθήκη της Σεκίνα Ρέιτσελ και με λίγες έμπειρες Ελληνίδες, θεωρώ ότι θα επιτευχθεί ο στόχος. Είναι πολύ σημαντικό για τις νεαρές συμπαίκτριες μου να κερδίζουν εμπειρίες, ακόμα και βλέποντας τη ρουτίνα των έμπειρων αθλητριών».