Ολυμπιακός: Δεύτερο φιλικό στην Κύπρο κόντρα στην Παρί

Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό του επί κυπριακού εδάφους θα αντιμετωπίσει την Παρί (16:15, Cosmote Sport 4) στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το φιλικό απέναντι στη Μονακό, θα κοντραριστεί με την έτερη γαλλική ομάδα, που είναι σαφώς αποδυναμωμένη σε σχέση με την περασμένη σεζόν.

Για τον Ολυμπιακό θα απουσιάσουν φυσικά οι Έλληνες διεθνείς, που αγωνίζονται με την Εθνική στον μικρό τελικό του Eurobasket κόντρα στη Φινλανδία, ενώ μένει να φανεί αν θα παίξουν οι Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, που δεν συμμετείχαν κόντρα στη Μονακό.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 16:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.