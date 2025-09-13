Κάλεσμα του Παναθηναϊκού στον κόσμο με τον MVP Ναν: «Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν επική» (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κάλεσε τους οπαδούς του να κλείσουν τα εισιτήριά τους για τους αγώνες της Euroleague με ένα βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν.

Η νέα σεζόν πλησιάζει και ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ξεκινήσει την διάθεση των εισιτηρίων για τα παιχνίδια της Euroleague. Ήδη έχει γίνει sold out το «αιώνιο» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και για το ματς με την Μπαρτσελόνα.

Η «πράσινη» ΚΑΕ κάλεσε τον κόσμο να κλείσει τα εισιτήριά του για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις με ένα βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν.

«Από έναν MVP σε έναν άλλον: Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν επική. Κλείσε τα εισιτήριά σου» ανέφερε ο Αμερικανός σταρ.

Δείτε το βίντεο: