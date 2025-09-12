«Πράσινη» τρέλα: Sold out η αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα

Η νέα αγωνιστική σεζόν πλησιάζει και οι ομάδες ετοιμάζονται για το πρώτο τζάμπολ της αγωνιστικής περιόδου. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ξεκινήσει την διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων για τα εντός έδρας ματς της Euroleague και οι οπαδοί της ομάδας έδειξαν την... τρέλα τους.
Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έγινε sold out τέσσερις μήνες και 10 μέρες πριν το τζάμπολ, ενώ όπως έκανε γνωστό η «πράσινη» ΚΑΕ εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.
𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 💥— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 12, 2025
Two down… and the season hasn’t even started yet! ☘️🔥
Your passion keeps raising the bar, and the tickets keep rolling out. 💚
Secure yours now before the remaining are gone: https://t.co/iep0gLEnzq