«Πράσινη» τρέλα: Sold out η αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα

Συνεχίζονται τα «πράσινα» sold out: Μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR εξάντλησαν και τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Η νέα αγωνιστική σεζόν πλησιάζει και οι ομάδες ετοιμάζονται για το πρώτο τζάμπολ της αγωνιστικής περιόδου. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ξεκινήσει την διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων για τα εντός έδρας ματς της Euroleague και οι οπαδοί της ομάδας έδειξαν την... τρέλα τους.

Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έγινε sold out τέσσερις μήνες και 10 μέρες πριν το τζάμπολ, ενώ όπως έκανε γνωστό η «πράσινη» ΚΑΕ εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.