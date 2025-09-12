Άρης και Betsson παρουσίασαν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους

Η ΚΑΕ Άρης και η Betsson παρουσίασαν σε μια όμορφη εκδήλωση το μεσημέρι της Παρασκευής την επίσημη συνεργασία των δύο πλευρών, με την κορυφαία παγκόσμια στοιχηματική εταιρεία να αποτελεί φέτος τον ονομαστικό και μεγάλο χορηγό της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ.

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2023 και έκτοτε εξελίσσεται σταθερά. Με την είσοδο μάλιστα του νέου επενδυτή και ιδιοκτήτη, Ρίτσαρντ Σιάο και την έναρξη ενός φιλόδοξου σχεδίου αναγέννησης, η ΚΑΕ Άρης εισέρχεται σε μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης εντός και εκτός γηπέδου. Η Betsson παραμένει σταθερός συνοδοιπόρος σε αυτή τη διαδρομή, στηρίζοντας έμπρακτα το όραμα για έναν Άρη πιο ισχυρό, σύγχρονο και ανταγωνιστικό σε όλα τα επίπεδα.

Η σημερινή εκδήλωση, την οποία κάλυψε το SDNA, πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MOMus) και το «παρών» έδωσαν αθλητές και στελέχη του Άρη, όπως φυσικά και εκπρόσωποι της Betsson. Από πλευράς παικτών στην εκδήλωση βρέθηκαν οι Ρόνι Χάρελ, Τζέικ Φόρεστερ, Λευτέρης Μποχωρίδης, Άλεξ Αντετοκούνμπο αλλά και ο προπονητής της ομάδας Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς, καθώς και ο τιμ μάνατζερ Χρήστος Ταπούτος. Τη διοίκηση εκπροσώπησε ο ο CEO της ΚΑΕ Άρης, Αγαπητός Διακογιάννης και την Betsson o επιχειρησιακός διευθυντής, Απόστολος Δούσιας.

Διακογιάννης: «Ελπίζουμε σε μία μακροχρόνια συνεργασία»

Την πρώτη τοποθέτηση έκανε ο Αγαπητός Διακογιάννης. «Είχαμε ένα πολύ κοινό όραμα με την Betsson. Είδαμε ανθρώπους με την ιστορία, το brand και αυτό που χτίζουμε. Ανθρώπους που θέλουν να δώσουν πίσω στην κοινωνία και θεωρήσαμε ότι είναι η καλύτερη επιλογή για να συνεχίσουμε μαζί. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και ελπίζουμε σε μία μακροχρόνια συνεργασία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης, αναφερόμενος και στο μέτωπο των διαρκείας όπως και στο αγωνιστικό. «Είμαστε ενθουσιασμένοι και για αυτό, το οποίο μας γεμίζει μεγάλη ευθύνη. Ο Άρης είναι η πιο ιστορική ομάδα της χώρας. Πρέπει να επιστρέψουμε στον κόσμο την απίστευτη στήριξη που έχουμε. Αγωνιστικα, είμαστε νωρίς. Είναι μία μεταβατική σεζόν. Θα βλέπουμε αλλαγές για καιρό ακόμα. Τα πράγματα θα πάνε σταδιακά».

Δούσιας: «Άρης όπως... Μπόκα Τζούνιορς και Ίντερ»

Ο επιχειρησιακός διευθυντής της Betsson, Απόστολους Δούσιας, παρουσίασε την έναρξη της συνεργασίας με τον ΑΡΗ σε νέα βάση από τη φετινή σεζόν, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην βάση κόσμου της ομάδας. «H Betsson δεν είναι μία εταιρία που ήρθε από το πουθενά. Οπως είπε και ο κ. Διακογιάννης, είμαστε 60 χρόνια ενεργοί στον χώρο του entertainment και την τελευταία 20ετία στον χώρο του on line στοιχήματος. Τα τελευταία χρόνια είμαστε ενεργοί στην ελληνική αγορά. Η συνεργασία μας με τον Άρη συνεχίζεται εδώ και λίγα χρόνια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε δίπλα στον κόσμο του ΑΡΗ με διάφορες ενέργειες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι έχουμε χορηγίες με ομάδες που έχουν τεράστια ιστορία και συνεχίζουν διαχρονικά να έχουν ενεργό κόσμο και έναν λαό που τις υποστηρίζει. Οι χορηγίες μας είναι πάντα στοχευμένες, με ομάδες που κινητήρια δύναμή τους είναι ο λαός τους, όπως η Μπόκα Τζούνιορς. Αυτό το στοιχείο μας έκανε να θέλουμε να είμαστε στον Άρη. Πιστέψαμε και πιστεύουμε στο όραμα της ομάδας. Μακάρι η χορηγία μας να βοηθήσει τον Άρη όπως και άλλες ομάδες. Η Ιντερ πήγε τελικό, η Μπόκα πήγε τελικό, η ΑΕΚ πήγε τελικό».

Οι δηλώσεις Κάραϊτσιτς και Μποχωρίδη

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του: «Εκτιμούμε ότι η Betsson γίνεται βασικός χορηγός μας. Είναι μία καλή συνεργασία και… στοιχηματίζω ότι θα είναι αρκετά πετυχημένη», ενώ ο Λευτέρης Μποχωρίδης, αρχηγός του Άρη σημείωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχίζουμε μαζί με την Betsson. Είναι ένας πολύ δυνατός σύμμαχος. Να ευχηθώ μια χρονιά που θα πετύχουμε τους στόχους μας».