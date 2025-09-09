Σιπάχι στο SDNA: «Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς και έμπειρους παίκτες» (vid)

Ο Κενάν Σιπάχι μίλησε στο SDNA μετά την πρόκριση της Τουρκίας στον ημιτελικού του Eurobasket και τόνισε την ποιότητα και την εμπειρία που έχει το ρόστερ της Ελλάδας. Αποστολή στην Λετονία.

Η Τουρκία πήρε τη νίκη με 91-77 απέναντι στην Πολωνία και έτσι πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Εκεί θα κοντραριστεί με τον νικητή του Ελλάδα-Λιθουανία.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κενάν Σιπάχι μίλησε στο SDNA και αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας του μέχρι τώρα στην διοργάνωση, ενώ υπογράμμισε πως η «επίσημη αγαπημένη» έχει ένα ρόστερ με εξαιρετικούς και έμπειρους παίκτες.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την μάχη της Τουρκίας για ένα μετάλλιο: «Είμαστε χαρούμενοι. Αυτό το γκρουπ το αξίζει γιατί παίζουμε εξαιρετικά, απολαμβάνουμε να παίζουμε μαζί. Όταν ξεκινήσαμε το καμπ λέγαμε πως μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλό. Το πάμε ματς με ματς. Μέχρι τώρα τα πήγαμε καλά, τα πήγαμε εξαιρετικά και ελπίζουμε πως μπορούμε να το κάνουμε για ακόμα δύο ματς και στόχος μας είναι να κερδίσουμε το επόμενο ματς».

Για το αν προτιμάει την Ελλάδα ή την Λιθουανία στον ημιτελικό: «Είναι και οι δύο καλές ομάδες. Είναι δύο μπασκετικές χώρες. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε την Λιθουανία ή την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς παίκτες και έμπειρους παίκτες. Και οι δύο δύσκολες να τις αντιμετωπίσεις».

