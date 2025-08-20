Μπάνκι: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις απέναντι σε αυτή την Ελλάδα - Έχουν έναν ξεχωριστό παίκτη, τον Γιάννη»

Ο Λούκα Μπάνκι μετά την ήττα της Λετονίας από την Ελλάδας στάθηκε στην παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου:

«Δυσκολευτήκαμε να βρούμε τη σωστή ενέργεια για να είμαστε ανταγωνιστικοί, η Ελλάδα ήταν αποτελεσματική στην Ελλάδα. Οι αριθμοί μιλάνε. Δεχθήκαμε 61 πόντους στο ημίχρονο, περισσότερους από 30 στην πρώτη περίοδο. Όχι υποσχόμενο σημάδι για εμάς. Θα συνεχίζουμε να βασιζόμαστε στο σκορ και όχι στην άμυνα. Πρέπει να θυσιάζουμε περισσότερα σαν ομάδα.

Δεν είναι εύκολο να παίζεις απέναντι σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτό το physicality. Έχουν έναν ξεχωριστό παίκτης όπως ο Γιάννης που δημιουργεί πλεονεκτήματα μόνος του για τους συμπαίκτες του. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα φιλικά και τις μέρες πριν το Ευρωμπάσκετ για να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να είμαστε υγιείς, να είμαστε έτοιμοι τακτικά, πνευματικά. Αυτά τα ματς είναι απλά για να νιώσουμε το πού βρισκόμαστε. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Ερχόμασταν από δύο πολύ καλές εμφανίσεις απέναντι στην Λιθουανία και την Σλοβενία. Δεν προσεγγίσαμε το ματς όπως περιμέναμε».

Θα αξιολογήσουμε την κατάσταση του Ρόντιονς Κούρουκς, δυστυχώς θα πάει για επέμβαση και θα χάσει το Eurobasket. Είναι στο χέρι μας να βρούμε λύσεις μέσα από το οπλοστάσιό μας. Όλοι μπορούν να κάνουν ένα βήμα για να καλύψουν το κενό, ειδικά στην άμυνα είναι θέμα προσπάθειας. Δεν θα γίνουμε ποτέ η πιο σκληρή και αθλητική ομάδα της Ευρώπης, αλλά πρέπει να αναπληρώνουμε αυτό που μας λείπει με άλλα ποιοτικά στοιχεία. Θέλουμε έξτρα προσπάθεια από όλους.

Είχα την αίσθηση πως σήμερα σταδιακά μέσα στο ματς προσαρμοζόμασταν, αλλά χρειαζόμαστε κι άλλη προσπάθεια. Πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Ο Πορζίνγκις ως ξεχωριστός παίκτης είναι στόχος για τις άλλες ομάδες, θα προσπαθούν να τον εξουδετερώσουν, το έκανε και η Ελλάδα σήμερα. Γι’ αυτό πρέπει να βελτιώσουμε τις αποστάσεις και την κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν ένα καλό τεστ, ώστε να δούμε ότι λεπτομέρειες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά μας».