Τα φαβορί για το βάθρο: Η πανίσχυρη Σερβία, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία και η Ελλάδα

Η αντίστροφή μέτρηση για την έναρξη του Eurobasket έχει ξεκινήσει και το SDNA αναλύει τις ομάδες που είναι εκ των φαβορί να ανέβουν στο βάθρο.

Ώρες μετράμε πλέον για το Eurobasket, με την Εθνική μας ομάδα να είναι πανέτοιμη για το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού. Αν μη τι άλλο είναι δεδομένο πως η παρουσία της Ελλάδας στην διοργάνωση δεν σχετίζεται με τα υπόλοιπα τουρνουά, εκεί που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρουσιαζόταν ως ένα από τα φαβορί για το μετάλλιο.

Οι απουσίες των Παπαγιάννη, Ρογκαβόπουλου περιορίζουν τις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο το γεγονός πως δεν παρουσιαζόμαστε ως φαβορί για μετάλλιο, ίσως μας κάνει πιο επικίνδυνους στο παρκέ.

Ποια είναι τα φαβορί για το ανέβουν στο βάθρο; Η Σερβία που «κατεβαίνει» πανίσχυρη, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, η - γεμάτη απουσίες - Γαλλία και η νέα Ισπανία.

Σερβία

Ίσως η μόνη ομάδα που είναι σίγουρη για να ανέβει στο βάθρο και το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού. Το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς θα παρουσιαστεί στο Eurobasket με όλα της αστέρια σε ένα ρόστερ γεμάτο παικταράδες σε όλες τις θέσεις.

Η παρουσία του Νίκολα Γιόκιτς από μόνη της φανερώνει τις διαθέσεις των «πλαβί», ενώ η Frontline γραμμή της με τους Μιλουτίνοφ Πετρούσεφ και Γιόβιτς την κάνει ανίκητη. Στα γκαρντ η παρουσία των Μπογκντάνοβιτς μαζί με τους Μίσιτς, Αβράμοβιτς δημιουργούν μια εκρηκτική συνταγή σε ένα ρόστερ με βάθος και αστείρευτο ταλέντο.

Γερμανία

Η Γερμανία έρχεται στο Eurobasket ως η παγκόσμια πρωταθλήτρια και αν μη τι άλλο είναι ένα από τα ακλόνητα φαβορί για μετάλλιο. Έχει μια από τις καλύτερες φουρνιές στην ιστορία και ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία των πιο παλιών για μια διάκριση.

Με παίκτες έμπειρους από ΝΒΑ και Euroleague, ο Ντένις Σρέντερ είναι ο ενορχηστρωτής της ομάδας, ενώ ο Φραντς Βάγκνερ είναι ο επόμενος ηγέτης της Εθνικής, με τον Άλεξ Μουμπρού να καλείται να συνεχίσει το επιτυχημένο έργο που άφησε ο Γκόρντον Χέρμπερτ.

Γαλλία

Στις προηγούμενες διοργανώσεις φάνταζε σούπερ φαβορί για το χρυσό μαζί με την Σερβία, ωστόσο οι φετινές της απουσίες, κυρίως στην γραμμή των ψηλών, την έχουν απομακρύνει από την πρώτη θέση του βάθρου, χωρίς ωστόσο να φαντάζει απίθανο το να ανέβει στην κορυφή.

Οι απόντες Ουεμπανιάμα, Γκομπέρ, Λεσόρ, Φαλ, Πουαριέ και Φουρνιέ έδωσαν την θέση τους σε νέα ταλαντούχα παιδιά (Ρισασέ, Σαρ), με τον Φρενερίκ Φοτού να αντικαθιστά τον Βενσά Κολέ. Ένα σύνολο γεμάτο εμπειρία και αθλητικότητα, ικανό να φτάσει ψηλά, διεκδικώντας την είσοδο της στην τριάδα και στην ζώνη των μεταλλίων.

Ισπανία

Καμία σχέση με την Ισπανία που γνωρίζαμε τις παλιές καλές εποχές που σάρωνε τις διοργανώσεις. Οι λεγόμενες «βεντέτες» έχουν δώσει, πλέον, τη θέση τους σε νέα παιδία που έχουν τον ενθουσιασμό και το ταλέντο να φτάσουν μακριά.

Συνδετικός κρίκος της παλιάς με την νέα εθνική είναι ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο πολύπειρος τεχνικός είναι ο πιο πετυχημένος Ισπανός προπονητής και ένας από τους πιο πετυχημένους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή θα είναι η τελευταία του παρουσία στον πάγκο των «Φούρια Ρόχα», καθώς από τη νέα σεζόν θα καθοδηγεί την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αλντάμα των Γκρίζλις και τα αδέρφια Ερνανγκόμεθ αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η παρουσία του Ντάριο Μπριθουέλα.

Λιθουανία

Ακόμα μια Εθνική ομάδα που έχει σοβαρές πιθανότητες να ανέβει στο βάθρο. Ο Ρίμας Κουρτινάιτις δεν θα έχει στην διάθεση του τον Σαμπόνις, ενώ εκτός είναι και οι άλλοι δυο NBAers Μάντας Μπουζέλις και Κασπάρας Γιακουτσιόνις.

Η παρουσία του Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι κομβική, καθώς ο θηριώδης ψηλός που έφτασε μια ανάσα από το να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό, θα δώσει σκορ και μέγεθος μέσα από την ρακέτα, ενώ οι «ευρωλιγκάτοι» Γιοκουμπάιτις, Μπραζντέικις Γκεντράιτις και Σεντεκέρσκις συνιστούν ένα ταλαντούχο σύνολο που έχει βλέψεις να φτάσει ψηλά.

Ελλάδα

Όπως αναφέραμε και παραπάνω το γεγονός πως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν λογίζεται ως ένα εκ των φαβορί για μετάλλιο, ίσως την κάνει περισσότερο επικίνδυνη στο παρκέ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνει το παρών, οι απουσίες του Παπαγιάννη και του Ρογκαβόπουλου είναι σημαντικές, ωστόσο η Εθνική έχει τις βλέψεις να προκριθεί ως πρώτη στον όμιλο, αποφεύγοντας στην πορεία τα μεγαθήρια.

Ο Σλούκας θέλει να κλείσει την καριέρα του στην Εθνική με ένα μετάλλιο στο στήθος, ενώ η παρουσία του Τολιόπουλου και του Ντόρσεϊ μας κάνει περισσότερο επιθετικούς από την περιφέρεια.