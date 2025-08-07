Ενωμένος ο «Δικέφαλος»: Οι ευχές της ΚΑΕ στην ΠΑΕ για το ματς με την Βόλφσμπεργκερ (pic)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Βόλφσμπεργκερ (7/8, 20:30) στην Τούμπα και θέλει να κάνει το πρώτο «βήμα» για τα play-off του Europa League.
Ο «Δικέφαλος» είδε τον κόσμο να εξαντλεί τα εισιτήρια του αγώνα σε δύο ώρες και φαίνεται πως ο οργανισμός είναι ενωμένος ενόψει του ματς. Μάλιστα, η ΚΑΕ έστειλε τις δικές της ευχές για το ματς γράφοντας στα social media: «ΠΑΜΕ ΠΑΟΚΑΡΑ. Καλή αρχή και καλή επιτυχία απόψε το βράδυ, κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση».
Δείτε την ανάρτηση:
ΠΑΜΕ #PAOKARA ⚪️⚫️— PAOK BC (@PAOKbasketball) August 7, 2025
Καλή αρχή και καλή επιτυχία απόψε το βράδυ, κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση 💪🏻 https://t.co/1o2ckktZSY