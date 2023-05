«Ώπα» στα αγγλικά, «Γαμώτο» στα ισπανικά, «Απίστευτο» στα γαλλικά: το τρίποντο του Σλούκα τους τρέλανε όλους (vids)

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν ο «man of the game» στον 3ο αγώνα με τη πρώην ομάδα του, Φενέρμπαχτσε, στα πλέι οφ της Euroleague, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην ανάκτηση του πλεονεκτήματος που είχαν χάσει στο Game 2.

Ο μυθικός σε όλο το παιχνίδι Σλούκας (25 πόντοι/ 6 ασίστ) με μία τριποντάρα σε νεκρό χρόνο υπέγραψε το «διπλό» του Ολυμπιακού επί της Φενέρ (71-72) και οι «ερυθρόλευκοι» απέχουν πλέον μία νίκη από το Final Four.

Η τρίποντη... βόμβα του Σλούκα προκάλεσε ντελίριο στο Twitter, με εξαίρεση βέβαια τον Τούρκο σπίκερ, ο οποίος έμεινε... παγωτό και δεν μπορούσε να μιλήσει.

Άγγλοι, Γάλλοι, Ισπανοί δημοσιογράφοι τρελάθηκαν και άρχισαν τα ουρλιαχτά!

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!



WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm