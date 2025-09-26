Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/9): Πού θα δούμε τα ΑΕΚ-Προμηθέας και Ολυμπιακός-Καρδίτσα για το Super Cup