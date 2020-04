Περαία μου, Περαία μου, με τον Λυκαβηττό σου

Για να καταλάβετε πόσο γελοίο είναι όλο αυτό.



One country, one LEGEND! Together as one, we #StayAtHome and we will come out WINNERS.

⚫️🔴#ACMilan #WeKeepOnDreaming #WeRuleThisLand #Colosseum #Italy #BeSafe #TakeCareOfEachOther pic.twitter.com/9e53osthCw