Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη Δράμα

Με θετικό αποτέλεσμα συνέχισε τις υποχρεώσεις της στην Α1 χάντμπολ των ανδρών η Δράμα 1986, επικρατώντας με 27-21 του Διομήδη Άργους στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Κραχτίδης».

Η αναμέτρηση αποτέλεσε το εναρκτήριο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Handball Premier και χάρισε στους Δραμινούς τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, μετά την επιτυχία απέναντι στον Φέρωνα στη Βέροια.

Η ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη έδειξε σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, παίρνοντας σημαντική ψυχολογική ώθηση ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Η Δράμα 1986 θα ταξιδέψει στην Τσεχία, όπου το Σάββατο 15 Νοεμβρίου (20:30) θα αντιμετωπίσει στη Μοστ την Ντούκλα Πράγας, στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου γύρου του European Cup (φάση των «32»).

Αντίθετα, ο Διομήδης Άργους γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα, αφού είχε προηγηθεί η εντός έδρας απώλεια από τον Ιωνικό το περασμένο Σάββατο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες):