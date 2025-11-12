Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη Δράμα

Η αναμέτρηση αποτέλεσε το εναρκτήριο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Handball Premier και χάρισε στους Δραμινούς τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, μετά την επιτυχία απέναντι στον Φέρωνα στη Βέροια.
Η ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη έδειξε σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, παίρνοντας σημαντική ψυχολογική ώθηση ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Η Δράμα 1986 θα ταξιδέψει στην Τσεχία, όπου το Σάββατο 15 Νοεμβρίου (20:30) θα αντιμετωπίσει στη Μοστ την Ντούκλα Πράγας, στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου γύρου του European Cup (φάση των «32»).
Αντίθετα, ο Διομήδης Άργους γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα, αφού είχε προηγηθεί η εντός έδρας απώλεια από τον Ιωνικό το περασμένο Σάββατο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες):
- ΑΕΚ 16
- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 14
- ΠΑΟΚ 12
- Αθηναϊκός 9
- Ιωνικός Ν.Φ. 9
- Ζαφειράκης Νάουσας 9
- Διομήδης Άργους 8 (-9 αγ.)
- ΓΑΣ Κιλκίς 6
- Δράμα 1986 6 (-9 αγ.)
- ΑΣΕ Δούκα 5
- ΕΣΝ Βριλησσίων 3
- Φέρωνας Βέροιας 1