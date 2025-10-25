Δίχως να συναντήσει κανένα πρόβλημα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα του Κιλκίς (31-15) στη Θεσσαλονίκη για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του στη Handball Premier ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας του ΓΑΣ Κιλκίς στην Μίκρα με 31-15, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.



Οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν δυναμικά από την αρχή του αγώνα, παίρνοντας το προβάδισμα από νωρίς, 9-5. Με αποφασιστικότητα και καλό πρόσωπο, ο ΠΑΟΚ διατήρησε την διαφορά του, 13-10, την οποία μάλιστα αύξησε στο τέλος του πρώτου μέρους, 16-11.



Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Δικέφαλος με μεγάλο... όπλο του την άμυνα, αύξησε γρήγορα την διαφορά, 23-14. Με το σκορ να του το επιτρέπει, ο Μπάμπης Ανανιάδης μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του, οι οποίοι άδραξαν την ευκαιρία και έτσι ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 31-15.



Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για το σύνολο του Μπάμπη Ανανιάδη, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, εκτός έδρας, κόντρα στον Αθηναϊκό, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-4, 9-5, 12-8, 13-10, 16-11 (ημχ), 19-11, 21-12, 23-14, 26-14, 28-14, 31-15

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 3, Κατσούνης 2, Ελευθεριάδης 5, Παπαβασίλης 4, Τεμελκόφσκι, Νικολαϊδης, Ιωάννου 3, Εσάμ 3, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος 2, Μπάτζιος 1, Δομπρής 4, Τριανταφυλλίδης 1, Άρσιτς, Φεράς

ΓΑΣΚ (Γεωργιάδης): Μποροντάι 1, Ρέντα 1, Τσαμουρίδης, Αλεξανδρίδης 1, Κουκμίσης 2, Ζώτος, Μπουτκάρης 1, Χαριζόπουλος, Ντελιρίεφ 2, Μαντάς 1, Μπερέζνι 3, Στανκίδης, Παπαγιάννης, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς

Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαϊδης, Παρατηρητής: Σίσκου, Δίλεπτα: 4-2, Πέναλτι: 0/3-3/4

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Handball Premier

Σάββατο 25/10

Ολυμπιακός – Αθηναϊκός 38-26

ΑΣΕ Δούκα – Ιωνικός ΝΦ 30-30

Φέρωνας Βέροιας – Διομήδης Άργους 26-34

Βριλήσσια – Ζαφειράκης Νάουσας 30-35

Δράμα – ΑΕΚ 33-43

ΠΑΟΚ – ΓΑΣ Κιλκίς 31-15

Η βαθμολογία