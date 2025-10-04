Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Round 2 του EHF European Women’s Cup ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 38-28 της Σαμαντρέζα από το Κόσοβο, στο ΔΑΚ «Δ. Βικέλας» Μακροχωρίου Βέροιας.

Οι «ασπρόμαυρες» μπήκαν φουριόζες στο ματς, σημειώνοντας έξι τέρματα στα πρώτα πέντε λεπτά και παίρνοντας προβάδισμα με 6-2. Η ομάδα του Δικεφάλου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ανοίγοντας τη διαφορά στο 12-5 στο 15ο λεπτό.

Με συγκέντρωση και σφιχτή άμυνα, ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι και σε double-score (18-9) και λίγο αργότερα στο 19-9. Οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να μειώσουν σε 20-13, ωστόσο το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις «ασπρόμαυρες» μπροστά 21-14.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε κάποιες στιγμές χαλάρωσης, δίνοντας την ευκαιρία στη Σαμαντρέζα να μειώσει σταδιακά τη διαφορά σε 28-24 στο 45’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι παίκτριες του Δικεφάλου ανέβασαν και πάλι ρυθμό, φτάνοντας στο +7 (35-28) πέντε λεπτά πριν από το φινάλε.

Στα τελευταία λεπτά, ο ΠΑΟΚ πάτησε ξανά το… γκάζι, διευρύνοντας το προβάδισμά του και φτάνοντας σε μια άνετη και σημαντική νίκη με τελικό σκορ 38-28, που του δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης.

Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί αύριο (5/10, 18:30) στο ίδιο γήπεδο, όπου θα κριθεί η ομάδα που θα προχωρήσει στο Round 3 της διοργάνωσης.