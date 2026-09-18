Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ «The Voice»: Το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στον νέο κύκλο στον ΣΚΑΪ 18-09-2026 12:04 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μια πολυσυζητημένη καλλιτέχνιδα είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice». Δείτε τη γυναίκα που ετοιμάζεται να τον αντικαταστήσει στο dailymedia.com.gr Εκατομμύρια στα πόδια Έλληνα που παίζει στην Πολωνία! menshouse.gr Ο ακούραστος MVP του ΠΑΟΚ menshouse.gr Αυτοπροτάθηκε αλλά απορρίφθηκε: Το διάσημο πρόσωπο που έκοψε ο Σαμαράς instanews.gr Μέχρι 1 λάθος, άθλος: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ορθογραφίας που ζορίζει και τον Μπαμπινιώτη; menshouse.gr Αλλάζουν οι ισορροπίες στον Βόρειο Τομέα: Το πρόσωπο που φέρνει τα πάνω κάτω στη ΝΔ instanews.gr Η κορυφαία καλοκαιρινή μεταγραφή του Ολυμπιακού έγινε… με μηδέν ευρώ! menshouse.gr «The Voice»: Το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στον νέο κύκλο στον ΣΚΑΪ SHARE