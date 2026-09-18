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«The Voice»: Το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στον νέο κύκλο στον ΣΚΑΪ

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Μια πολυσυζητημένη καλλιτέχνιδα είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice».

Δείτε τη γυναίκα που ετοιμάζεται να τον αντικαταστήσει στο dailymedia.com.gr

«The Voice»: Το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στον νέο κύκλο στον ΣΚΑΪ