«The Voice»: Το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στον νέο κύκλο στον ΣΚΑΪ

Μια πολυσυζητημένη καλλιτέχνιδα είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice».

Δείτε τη γυναίκα που ετοιμάζεται να τον αντικαταστήσει στο dailymedia.com.gr