Πότε καταλαβαίνεις ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή αυτοκινήτου

Έχεις χρόνια ένα αυτοκίνητο, σε έχει βολέψει, αλλά έχει αρχίσει να σε.. προδίδει; Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσεις ότι έφτασε η ώρα να αλλάξεις το αμάξι σου, όταν αυτό σου ζητά περισσότερα πράγματα από όσα σου δίνει.

Το να καταλάβεις ότι πρέπει να πάρεις νέο αυτοκίνητο δεν είναι εύκολο, αλλά πλέον υπάρχουν πιο σύγχρονες και ευέλικτες επιλογές για να πάρεις το επόμενο. Και η αγορά νέου δεν αποτελεί μονόδρομος, καθώς υπάρχει και η πιο συμφέρουσα επιλογή του leasing.

Δεν είναι πάντα θέμα ηλικίας – αλλά εμπειρίας

Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να αλλάξεις αυτοκίνητο μόνο όταν αυτό χαλάσει. Αλλά κυρίως όταν σταματήσει να εξυπηρετεί τις ανάγκες σου όπως πριν. Και είναι γεγονός πως μερικές φορές το καταλαβαίνεις πριν το παραδεχτείς.

Τα σημάδια ότι το αυτοκίνητό σου δεν σε καλύπτει πλέον

Το ότι το αυτοκίνητό σου δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες στο λέει το ίδιο με τον τρόπο του. Και πολλές φορές χωρίς υπεκφυγές:

Αυξημένα κόστη συντήρησης

Συχνές βλάβες ή ανασφάλεια στο δρόμο

Έλλειψη χώρου για τις ανάγκες σου

Υψηλή κατανάλωση καυσίμου

Έλλειψη σύγχρονης τεχνολογίας / άνεσης

Όταν αλλάζουν οι ανάγκες σου, αλλάζει και το αυτοκίνητο

Αλλαγή αυτοκινήτου προκαλούν και οι αλλαγές στη ζωή σου που διαφοροποιούν τις ανάγκες σου. Μια νέα δουλειά που απαιτεί περισσότερες μετακινήσεις, απαιτεί ένα πιο αξιόπιστο αμάξι. Όταν κάνεις οικογένεια και αποκτήσεις παιδιά, δεν θα σε καλύπτει πλέον ένα μικρό αμάξι πόλης. Αν κάνεις περισσότερα ταξίδια ή αλλάξεις τρόπο ζωής, τότε θα ακολουθήσει και το ανάλογο μεγάλο αυτοκίνητο. Το σίγουρο είναι πως το αυτοκίνητο πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτά που χρειάζεσαι.

Η ψυχολογία πίσω από την αλλαγή αυτοκινήτου

Η απόφαση για αλλαγή αυτοκινήτου δεν εύκολη, καθώς η συνήθεια συγκρούεται με την ανάγκη. Πολλές φορές σκέφτεσαι, ας το κρατήσω λίγο ακόμα. Ωστόσο η αναβάθμιση θα βελτιώσει άμεσα την καθημερινότητά σου, καθώς το νέο αμάξι θα ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες σου.

Τι επιλογές έχεις σήμερα

Αν αποφασίσεις σήμερα να αλλάξεις αυτοκίνητο υπάρχουν αρκετές επιλογές και λύσεις, όπως η αγορά νέου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου: Στην πρώτη περίπτωση το κόστος θα είναι σημαντικό, στη δεύτερη αυτό μειώνεται, όπως και ο χρόνος που θα υπολογίσεις να το έχεις στην κατοχή σου. Μια ακόμα λύση είναι το leasing, που αποτελεί μια πιο ευέλικτη επιλογή, χωρίς μεγάλο αρχικό κόστος. Μάλιστα, με ξεκάθαρους όρους παίρνεις ένα αμάξι που καλύπτει τις ανάγκες σου, για όσο χρόνο θες.

Αν είσαι κοντά στην απόφαση να αλλάξεις αυτοκίνητο, καθώς αυτό που έχεις σε δυσκολεύει αντί να σε εξυπηρετεί, ίσως είναι η στιγμή για το επόμενο βήμα.

