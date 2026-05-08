Συνεχίζει ο Λιώσης στον πάγκο του Απολλώνιου

Στον πάγκο του Απολλώνιου θα συνεχίσει να βρίσκεται και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Κώστας Λιώσης, καθώς η ομάδα του Κερατσινίου προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Έλληνα προπονητή.

Ο Λιώσης, που οδήγησε τον σύλλογο στην επιστροφή στη Volley League γυναικών, θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας και τη νέα σεζόν, μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια του ΟΦΑ Απολλώνιου βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας μας, Κώστα Λιώση, για τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Volley League. Μετά από μια ιστορική χρονιά, που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της ανόδου στη μεγάλη κατηγορία, ήταν αυτονόητο για όλους μας ότι ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα σε αυτή την επιτυχία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας.

Ο Coach Κώστας Λιώσης δεν συνέβαλε μόνο αγωνιστικά στην επιτυχία μας. Με την καθημερινή του δουλειά, το πάθος, την πίστη και τον τρόπο που κράτησε ενωμένη την ομάδα, κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύνολο με χαρακτήρα, ποιότητα και πραγματική οικογενειακή νοοτροπία, στοιχεία που αποτέλεσαν τη βάση της φετινής μεγάλης επιτυχίας. Για εμάς, η συνέχεια αυτής της συνεργασίας δεν αποτελεί απλώς μια ανανέωση, αλλά τη φυσική συνέχεια μιας κοινής πορείας που "χτίστηκε" με εμπιστοσύνη, σεβασμό και κοινό όραμα.

Coach, σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και ακόμα περισσότερες επιτυχίες με τον Απολλώνιο στη Volley League».