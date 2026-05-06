Παραμένει και η Σαμπάτη στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο βόλεϊ γυναικών, διατηρώντας στο ρόστερ του και την Ιφιγένεια Σαμπάτη.

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τη Μαριαλένα Αρτακιανού, οι «ερυθρόλευκες» συμφώνησαν και με την Ιφιγένεια Σαμπάτη, η οποία θα παραμείνει στον Ολυμπιακό έως τη σεζόν 2026/27, διατηρώντας έτσι τον βασικό κορμό στα λίμπερο της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ιφιγένεια Σαμπάτη. Η Ελληνίδα λίμπερο υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, μονοετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

H δήλωση της Ιφιγένειας Σαμπάτη: «Είμαι πολύ χαρούμενη που για ακόμα μια χρονιά, θα είμαι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να ευχηθώ ένα πρωτάθλημα με υγεία και χωρίς τραυματισμούς σε όλους. Εγώ με την σειρά μου, θα δώσω το 100% του εαυτού μου, ώστε η ομάδα να καταφέρει να επιστρέψει στις κατακτήσεις των στόχων της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη».