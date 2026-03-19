Τι κι' αν έχανε με 0-2, ο Φλοίσβος έκανε την ανατροπή της χρονιάς σε μία ημιτελική ματσάρα απέναντι στον Πανιώνιο και με 3-2 προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου του final-4 της Λάρισας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για την κούπα (20/3-21:30).

Σε ένα παιχνίδι-διαφήμιση για τον ελληνικό βόλεϊ που κράτησε για περίπου τρεις ώρες, ο Φλοίσβος που βρέθηκε στα... σχοινιά από τον Πανιώνιο (0-2), βρήκε τρομερά ψυχικά αποθέματα και ο Κώστας Χριστοφιδέλης λύσεις από τον πάγκο, με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να πραγματοποιεί μία σπουδαία ανατροπή και με 3-2 να προκρίνεται στον μεγάλο τελικό, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει ως αουτσάιντερ τον Παναθηναϊκό για τον τίτλο.

Στο πρώτο σετ και μετά το αρχικό 7-7 ο Πανιώνιος πάτησε το πόδι στο γκάζι και με άσσο του Μπαρμπούνη πήρε το προβάδισμα με 8-11, ενώ ο Μπούσα που έκανε φανταστικό παιχνίδι, ανέβασε ακόμη περισσότερο την τιμή της διαφοράς σε 12-19, μαζί με το μπλοκ του Κάτιτς, Ο Φλοίσβος μείωσε σε 19-22 με τον Φαν Γκάρντερεν, ωστόσο ο «ιστορικός» έκλεισε ιδανικά το σετ και με 20-25 έκανε το 0-1.

Το δεύτερο σετ ήταν συναρπαστικό από την αρχή μέχρι το τέλος του. Οι δύο ομάδες πήγαν χέρι-χέρι στους πρώτους πόντους (5-5, 13-13) με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να παίρνει πόντους από Κόβαρ και Βουτσίτσεβιτς, την ίδια στιγμή που ο Πανιώνιος λόγω του εξαιρετικού μοιράσματος του Τίελ απειλούσε απ' όλες τις ζώνες.

Ο Φλοίσβος ήταν αυτός που για πρώτη φορά στο σετ κατάφερε να πάει στο +2 με 22-20 από τον Χαραλαμπίδη ωστόσο ο Πανιώνιος με τέσσερις σερί πόντους εκ των οποίων 3 μπλοκ του Μπάση, προσπέρασε με 22-24 σε ένα κομβικό σημείο. Ο Φαν Γκάρντερεν με άσσο ισοφάρισε σε 24-24, ωστόσο το σύνολο του Αργύρη Ψάρρα με πάιπ του Μπαρμπούνη και κόντρα μπάλα του Μπούσα έκανε το 24-26 και πήρε ισχυρό προβάδισμα στο ντέρμπι με 0-2.

Στο τρίτο σετ και μετά το αρχικό 9-9 οι κυανέρυθροι πήγαν στο 9-12 με τον Μπούσα, ενώ ο Μπαρμπούνης έφερε το 11-15 στη κόντρα μπάλα. Με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, ο Φλοίσβος τα έδωσε όλα και ισοφάρισε στους 16 με μπλοκ του Μελλέ, ενώ ο Φαν Γκάρντερεν έφερε το +2 για την ομάδα του με 18-16, αλλάζοντας πλήρως την εξέλιξη του σετ.

Με μπλοκ άουτ του Καπετανίδη η ομάδα του Χριστοφιδέλη ξέφυγε με τρεις (21-18), αλλά ο απίθανος Μπούσα με δύο σερί άσσους, αλλά και σημαντική βοήθεια από Κάτιτς και Μπαρμπούνη, έβαλε τον Πανιώνιο σε σετ-ματς μπολ με 23-24.

Ο Φλοίσβος ισοφάρισε στους 25, πήγε σε δικό του σετ μπολ με τον Φαν Γκάρντερεν, το οποίο όμως έσβησε άμεσα ο Μπούσα με μπλοκ άουτ. Τελικά, ο Μπαρμπούνης με άστοχο σερβίς και ο Φαν Γκάρντερεν με άσσο, έφεραν το 28-26 και οι τυπικά γηπεδούχοι έμειναν ζωντανοί στο ματς, μειώνοντας σε 1-2 σετ.

Στο τέταρτο σετ ο Φλοίσβος μπήκε δυναμικά και με αυτοπεποίθηση και πήρε το προβάδισμα με 9-5 με τον Φαν Γκάρντερεν. Με άσσο του Μπάση και κόντρα μπάλα του Μπούσα ο Πανιώνιος προσπέρασε με 11-12 ωστόσο ο Φλοίσβος στη τελική ευθεία του σετ είχε το πάνω χέρι με 20-18 από μπλοκ του Μελλέ.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 23-23 ωστόσο η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου με επίθεση του Καπετανίδη και λάθος του Μπούσα, ισοφάρισε με 25-23 σε 2-2 και έστειλε το ματς σε πέμπτο και τελευταίο σετ.

Στο τάι μπρέικ και με ηγέτη τον Φαν Γκάρντερεν ο Φλοίσβος πήρε το προβάδισμα με 7-3 ωστόσο ο Πανιώνιος βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και ισοφάρισε σε 9-9 με τον Μπαρμπούνη.

Σε ένα καθοριστικό σημείο, το σύνολο του Χριστοφιδέλη έβγαλε τρομερή ενέργεια στο τάραφλεξ και με τον Καπετανίδη ξέφυγε με +4 (13-9) και με 15-10 από επίθεση του Ηρακλή Παπαδόπουλου ολοκλήρωσε μία σπουδαία ανατροπή και με 3-2 σφράγισε μία τεράστια πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου.

Διαιτητές: Νικάκης, Χλωρός, Παρατηρητής Διαιτησίας: Μιχελινάκης, Παρατηρητής αγώνα: Ράπτης, Επόπτες: Ψύχου, Δημόπουλος, Γραμματεία: Κουμπλή, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 12-16, 13-21, 20-25

2ο σετ: 7-8, 16-15, 21-20, 24-26

3ο σετ: 7-8, 14-16, 21-18, 28-26

4ο σετ: 8-5, 16-15, 21-19, 25-23

5ο σετ: 5-3, 10-9, 12-9, 15-10

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 6 άσσους, 72 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 8 άσσους, 59 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (20-25, 24-26, 28-26, 25-23, 15-10) σε 153′

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 9 (6/10 επ., 3 μπλοκ), Βαν Γκάρντερεν 32 (29/59 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 33% άριστες), Βουτσίσεβιτς 8 (7/12 επ., 1 άσσος), Καπετανίδης 12 (11/24 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 21% άριστες), Αρμενάκης 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 1 (1/4 επ.) / Σωνάκης (λ, 68% υπ. – 36% άριστες), Κόβαρ 3 (1/8 επ., 2 άσσοι, 21% υπ. – 14% άριστες), Μελλές 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Παπαδόπουλος Η. 16 (15/33 επ., 1 μπλοκ).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 33 (24/55 επ., 5 άσσοι, 3 μπλοκ), Τίελ 1 (1/3 επ.), Μπίσετ, Κάτιτς 9 (8/28 επ., 1 μπλοκ, 70% υπ. – 40% άριστες), Μπαρμπούνης 19 (1/7/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 49% υπ. – 26% άριστες), Μπάσης 5 (2/6 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 63% υπ. – 50% άριστες), Δρογκάρης, Χατζηνικολάου, Δανιήλ 9 (7/12 επ., 2 μπλοκ).