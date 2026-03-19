Ο αψεγάδιαστος Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον ημιτελικό κυπέλλου με τον ΟΦΗ και με 0-3 προκρίθηκε στον τελικό του final-4 της Λάρισας, εκεί όπου περιμένει Πανιώνιο ή Φλοίσβο και αποτελεί το μεγάλο φαβορί για το τρόπαιο!

Σε μία από τις πιο κυριαρχικές εμφανίσεις του μέσα στη σεζόν και σπουδαία επιθετική πολυφωνία, ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον πολύ μαχητικό φέτος ΟΦΗ και με 0-3, προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλλου βόλεϊ στη Λάρισα, αναμένοντας πλέον τον αντίπαλο που θα προκύψει από το ζευγάρι του Πανιωνίου με τον Φλοίσβο (20:00, Live SDNA).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που οι πράσινοι πήραν μέρος σε τελικό και κατέκτησαν παράλληλα το κύπελλο, ήταν την σεζόν 2009-2010, ενώ το εν λόγω τρόπαιο είναι το μόνο εν Ελλάδι που δεν έχει στη συλλογή του ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος.

Με καταπληκτικό σερβίς και άσσους από τους πρώτους κιόλας πόντους με Πρωτοψάλτη, Σπίριτο, Γιάντσουκ και Βουλκίδη ο Παναθηναϊκός πήρε από νωρίς το προβάδισμα με 8-11, με τον Ουκρανό να κάνει σπουδαία πράγματα στην επίθεση και να δίνει αέρα οκτώ πόντων στην ομάδα του με 9-17.

Οι πράσινοι συνέχισαν με αυτή την ένταση και χωρίς να αντιμετωπίσει ουσιαστικά κανένα πρόβλημα, έφτασαν άνετα στο 0-1 από άουτ σερβίς του ΟΦΗ με 13-25.

Με τον Νίλσεν να μπαίνει και αυτός στο ζύγι της επίθεσης η ομάδα του Ανδρεόπουλου δημιούργησε γρήγορα μία διαφορά με 3-6, η οποία μετατράπηκε σε 4-11 από μπλοκ του Βουλκίδη.

Οι Κρητικοί προσπάθησαν να μειώσουν με τον Μάκινεν (11-16) ωστόσο η ομάδα της Αθήνας διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της, ξέφυγε για τα καλά με 16-23 από άσσο του Πρωτοψάλτη και με 18-25 μετά από λάθος του Μίτιτς ήρθε εύκολα το 0-2, για να δώσει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στον Παναθηναϊκό.

Mε πάιπ του Γιάντσουκ το τριφύλλι ξεκίνησε στο τρίτο σετ προηγούμενο με 3-5, ενώ ο Μάκινεν με μπλοκ στον Νίλσεν δεν επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να ξεφύγει για την ώρα περαιτέρω (9-11).

Ο Γκάσμαν με πρώτο χρόνο έκανε το 9-14, ο ΟΦΗ ξεκίνησε ξανά τα λάθη αφού οι πράσινοι πίεζαν πολύ από σερβίς, επίθεση και μπλοκ (11-17), με τον Αμερικανό να δίνει νέο άσσο για το 11-19. Κάπως έτσι, το σύνολο του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, έφτασε στο 16-24 με πρώτο χρόνο του δυναμικού κεντρικού και με μπλοκ του ίδιου που κυριάρχησε στο φιλέ, ο Παναθηναϊκός τελείωσε το ματς με 16-25 και 0-3, παίρνοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 9-16, 12-21, 13-25

2ο σετ: 4-8, 7-16, 16-21, 18-25

3ο σετ: 6-8, 11-16, 12-21, 16-25

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 1 άσσο, 25 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 11 άσσους, 42 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (13-25, 18-25, 16-25) σε 70′

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ, 30% υπ. – 10% άριστες), Στρουγκάρεβιτς, Μολίνα 3 (3/15 επ., 21% υπ. – 14% άριστες), Μιχαήλοβιτς 12 (11/21 επ., 1 άσσος), Σταθέλος 1 (1 μπλοκ), Μίτιτς 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 20% υπ. – 0% άριστες), Παχιαδάκης (λ, 57% υπ. – 29% άριστες), Παπαδόσηφος, Ρουμελιωτάκης 1 (1/3 επ.), Καφαντάρης 2 (2/2 επ.), Βλαχόπουλος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 9 (6/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 16 (12/21 επ. ,4 άσσοι, 47% υπ. – 20% άριστες), Νίλσεν 15 (13/16 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (4/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Σπίριτο 2 (2 άσσοι), Πρωτοψάλτης 10 (7/13 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 60% υπ. – 40% άριστες) / Χανδρινός (λ, 70% υπ. – 60% άριστες), Ανδρεόπουλος.