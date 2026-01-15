Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να επαναλάβει την έκπληξη του πρώτου γύρου και γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ από την πανίσχυρη Εξατσίμπασι στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του CEV Champions League.

Οι Τουρκάλες παρουσιάστηκαν σαφώς πιο διαβασμένες αυτή τη φορά και επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, με τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων να αποτυπώνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, έφτασαν σε μια καθαρή νίκη, παίρνοντας άτυπη ρεβάνς για την ήττα τους στο κλειστό «Μ. Μερκούρη» του Ρέντη.

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς δυσκολεύτηκε να βρει σταθερότητα σε μια απαιτητική έδρα και απέναντι σε έναν αντίπαλο κορυφαίου επιπέδου, ο οποίος με τη νίκη αυτή έφτασε τις τρεις επιτυχίες στη διοργάνωση.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός παραμένει «ζωντανός» στη μάχη της πρόκρισης, διατηρώντας πιθανότητες ακόμη και για τη δεύτερη θέση υπό προϋποθέσεις, ενώ έχει σαφές προβάδισμα για την τρίτη θέση στον όμιλο απέναντι στη Ζελέζνιτσαρ.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκες» θα υποδεχθούν στις 27/1 τη Βέρο Μιλάνο και θα κυνηγήσουν τη νίκη, ώστε να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη και η Εξατσίμπασι το εκμεταλλεύτηκε από νωρίς. Οι γηπεδούχες ξέφυγαν στο σκορ και έφτασαν στο 13-6, πριν ο Ολυμπιακός βρει κάποιες λύσεις στην επίθεση και μειώσει προσωρινά σε 20-16. Ωστόσο, η τουρκική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο και κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-18.

Στο δεύτερο σετ, η εικόνα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Η Εξατσίμπασι επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά, πήρε προβάδισμα με 8-4 και άνοιξε τη διαφορά στο 14-7, εκμεταλλευόμενη την αποτελεσματικότητά της στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 14-10, όμως οι γηπεδούχες ξέφυγαν ξανά, φτάνοντας στο 20-12. Δύο συνεχόμενοι άσοι έφεραν το 24-15, πριν το σετ κλείσει στο 25-15 και γίνει το 2-0.

Ακόμη πιο δύσκολο ήταν το ξεκίνημα του τρίτου σετ για τις «ερυθρόλευκες», με την Εξατσίμπασι να προηγείται γρήγορα με 6-0. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να μειώσει σε 12-8 και αργότερα σε 21-17, δείχνοντας σημάδια αντίδρασης, όμως η τουρκική ομάδα κράτησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία. Με σωστές επιλογές στο φινάλε, «έκλεισε» το σετ με 25-19 και πανηγύρισε τη νίκη με 3-0 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-10, 21-16, 25-18

2ο σετ: 8-4, 16-11, 21-13, 25-15

3ο σετ: 8-4, 16-9, 21-14, 25-19

*Οι πόντοι της Ετσατσίμπασι προήλθαν από 6 άσσους, 41 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 2 άσσους, 33 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-15, 25-19) σε 73'

ΕΤΣΑΤΣΙΜΠΑΣΙ (Τζούλιο Μπρέγκολι): Στίσιακ 14 (10/20 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κίσαλ 12 (3/7 επ., 1 άσσος, 8 μπλοκ), Ερκέκ 10 (10/10 επ., 38% υπ. - 25% άριστες), Σαχίν (0/3 επ.), Ρέτκε 3 (0/3 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Καρακούρτ 16 (16/30 επ., 78% υπ. - 61% άριστες) / Σεμπνέμ (λ, 56% υπ. - 44% άριστες), Σμρεκ, Μάγκλιο 3 (2/8 ΕΠ., 1 άσσος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 7 (7/32 επ.), Τερζόγλου (0/3 επ.), Στεβάνοβιτς 5 (2/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Καρκάσες 12 (12/29 επ., 37% υπ. - 19% άριστες), Αμπντεραχίμ 5 (5/16 επ., 53% υπ.-37% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1 άσσος) / Αρτακιανού (λ, 36% υπ. - 18% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου (0/3 επ.), Δημητρίου, Κόνεο 8 (7/14 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ.-38% άριστες).

Το πρόγραμμα του Γ' ομίλου

1η αγωνιστική

26/11, 18.00: Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-0 (25-12, 25-16, 25-17)

26/11, 21.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-0 (25-18, 27-25, 25-16)

2η αγωνιστική

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Ετσατζίμπασι (Τουρκία) 3-2 (21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16)

Λαΐκοβατς (Σερβία) - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 0-3 (20-25, 15-25, 22-25)

3η αγωνιστική

Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 3-2 (25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 25-17)

4η αγωνιστική

Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-0 (25-16, 25-16, 29-27)

Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-0 (25-18, 25-15, 25-19)

5η αγωνιστική

27/1, 19.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία)

28/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

6η αγωνιστική

4/2, 20.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

4/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΥ