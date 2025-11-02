Η δύναμη της πληρότητας

Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς βάφτηκε… πράσινο και μάλιστα με σχετική άνεση. Ο Παναθηναϊκός έδειξε στον αγωνιστικό χώρο ότι όντως ξεκινάει από την pole position φέτος παρουσιάζοντας μια ομάδα γεμάτη ποιότητα, με χημεία και ομοιογένεια και αξιοποιώντας στο έπακρο έναν παίκτη που μοιάζει να είναι η φετινή αποκάλυψη.

Υπάρχουν πολλά ντέρμπι που κρίνονται με καθαρό σκορ 3-0 ή 0-3 αλλά είναι πολύ οριακά και έχουν να κάνουν με λεπτομέρειες. Αυτό το ντέρμπι ωστόσο δεν ήταν τέτοιο καθώς ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε απόλυτα συνεπής και διαβασμένος ορίζοντας το ρυθμό που αγώνα και παρουσιάζοντας μεγάλη ποικιλία στο παιχνίδι του.

Είναι σαφές, και το έχουμε μάθει καλά τα τελευταία χρόνια, ότι παιχνίδια σαν αυτά δεν κρίνουν απολύτως τίποτα και ενδεχομένως τα πράγματα στην κρίσιμη στιγμή της σεζόν να είναι ριζικά διαφορετικά. Παρόλα αυτά η εικόνα αυτού του ματς ήταν απόλυτα ξεκάθαρη. Οι πράσινοι τα έκαναν όλα καλά είτε μιλάμε για επίθεση είτε για υποδοχή είτε για μπλοκ. Είναι χαρακτηριστικό πως παρότι ο Παναθηναϊκός είχε 10 περισσότερα χαμένα σερβίς αυτό όχι μόνο δεν του κόστισε αλλά άσκησε ιδιαίτερη πίεση κερδίζοντας άσσους και κρατώντας την υποδοχή του Ολυμπιακού σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Όλα είναι μια αλυσίδα στο βόλεϊ αλλά ο βασικός κρίκος της είναι ο πασαδόρος. Ο Παναθηναϊκός είχε σε πολύ καλή μέρα τον Σπίριτο και αυτό έκανε τη διαφορά σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό. Ο Καβάνα έχει το «ελαφρυντικό» ότι με υποδοχή χαμηλότερη του 20% η δουλειά του γίνεται εξαιρετικά δύσκολη ωστόσο ο Αργεντίνος δεν μπόρεσε να αλλάξει τα δεδομένα μόνος του. Την ίδια στιγμή στην απέναντι πλευρά η συνέπεια των πρασίνων στην πίσω ζώνη έδωσε την πολυτέλεια στον Σπίριτο να μοιράσει το παιχνίδι αριστουργηματικά αξιοποιώντας όλα τα δυνατά στοιχεία της ομάδας του στην επίθεση.

Σαφώς την προσοχή τράβηξε πάνω από όλους ο Γιάντσουκ αφού ο Ουκρανός έμοιαζε ώρες ώρες να τα κάνει όλα τέλεια. Σταθερός στην υποδοχή, πέρα για πέρα ουσιαστικό στην επίθεση (με το εντυπωσιακό 12/14) και ασκώντας μεγάλη πίεση από το σερβίς. Ο Γιάντσουκ μοιάζει με… λίρα εκατό καθώς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό την τελευταία στιγμή αντί του Ατσιομπανιτέι και φαίνεται πως αυτή η επιλογή όχι μόνο δεν ήταν πρόχειρη αλλά ενδεχομένως να αποδειχθεί καλύτερη από του Ρουμάνου.

Ο Παναθηναϊκός βγάζει σιγουριά στα άκρα του καθώς με τον Πρωταψάλτη να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής ο Ανδρεόπουλος ήταν εξίσου καθοριστικός. Και στην προηγούμενη θητεία του στα πράσινα ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος ήταν καθοριστικός παράγοντας πόσω μάλλον τώρα που μοιάζει ακόμα πιο βελτιωμένος και επιθετικά και αμυντικά. Και καλό είναι, ειδικά μετά από εμφανίσεις σαν αυτή, οι συζητήσεις που γράφονταν και ακούγονταν περί ειδικής μεταχείρισης από τον πατέρα Ανδρεόπουλο να σταματήσουν μια και καλή καθώς ο Χαράλαμπος αποδεικνύει εδώ και χρόνια πως ότι έχει αποκτήσει εντός των γραμμών δεν του χαρίστηκε ποτέ.

Και φυσικά το γεγονός ότι οι πράσινοι έχουν έναν διαγώνιο με τρομερή σταθερότητα όπως ο Νίλσεν είναι ένας παράγοντας που σε μεγάλο βαθμό έδωσε το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό πέρυσι και του δίνει έξτρα ώθηση και φέτος. Την ίδια ώρα, ο Ατανασίεβιτς από την άλλη πλευρά έμοιαζε σε πολλές στιγμές να είναι ο άνθρωπος που πρέπει να δώσει λύσει σε όλες τις περιπτώσεις κάτι που τον έφθειρε, τον κούρασε και τον οδήγησε σε ρηχά νερά.

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει για μία ακόμα χρονιά έχοντας παράλληλα την πίεση του Τσάμπιονς Λιγκ με αποτέλεσμα ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος να είναι γεμάτοι δύσκολα και συνεχόμενα παιχνίδια. Έναν χρόνο πριν ήταν κάτι που οδήγησε την ομάδα του Γκαρντίνι στο να φορμαριστεί νωρίς και να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ωστόσο φέτος και έχοντας αλλάξει πολλά στο ρόστερ φαίνεται να χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Οι ερυθρόλευκοι φυσικά και δεν είναι κακή ομάδα αλλά είναι εμφανές ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή βρίσκονται ένα βήμα πίσω από τον Παναθηναϊκό. Τα καλά νέα για την ομάδα του Πειραιά, όμως, είναι πως όλα κρίνονται σε 5-6 μήνες οπότε ήττες σαν αυτή είναι άνευ κόστους.

ΥΓ: Σε μια άτυπη σύγκριση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και του βολεϊκού υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Πέρα από τον Σωτήρη Πανταλέων που αποτελεί σημαία της ομάδας και η ψυχή της ακόμα και τώρα, ο οποίος έχει και ρόλο στο σύλλογο, η κάμερα έπιασε στο τέλος του αγώνα τον Δημήτρη Γόντικα να δίνει κάποιες συμβουλές στον Σπίριτο. Ο Δημήτρης Γόντικας δεν έχει κάποια θέση στην ομάδα πλέον ωστόσο είναι πάντα κοντά της μεταφέροντας όχι μόνο οδηγίες και συμβουλές αλλά μεταλαμπαδεύοντας κάτι από το DNA του συλλόγου στους σημερινούς παίκτες. Αυτό είναι κάτι που κρατάει τη φλόγα αναμμένη σε αυτό το τμήμα και κάτι που σαφώς δε συμβαίνει στο πολύπαθο ποδοσφαιρικό τμήμα όπου η αντίστοιχη… φλόγα τρεμοσβήνει.