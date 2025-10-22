Με άνεση το πρώτο βήμα πρόκρισης για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά την ευρωπαϊκή του πορεία, επικρατώντας με 3-0 της Αστερίξ στο «Μελίνα Μερκούρη» και αποκτώντας σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του CEV Champions League Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» είχαν τον απόλυτο έλεγχο από την αρχή του αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και τελειώνοντας την αναμέτρηση σε μόλις 73 λεπτά.

Πλέον πηγαίνουν στον επαναληπτικό της 30ης Οκτωβρίου στο Μπέβερεν με στόχο να κατακτήσουν δύο σετ, που θα τους εξασφαλίσουν την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο, όπου τις περιμένει η Βάσας του Γιάννη Αθανασόπουλου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, χτίζοντας από νωρίς προβάδισμα (8-2) και με σταθερή απόδοση σε μπλοκ και επίθεση, κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-15. Παρότι η Αστερίξ προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο, οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν στο 2-0 (25-19).

Στο τρίτο σετ, οι δύο ομάδες βάδιζαν χέρι-χέρι μέχρι το 15-15, όμως οι παίκτριες του Κοβάτσεβιτς πάτησαν ξανά το «γκάζι», ξέφυγαν στο σκορ και ολοκλήρωσαν το ματς με 25-19, παίρνοντας μια άνετη και καθαρή νίκη.

Κορυφαία για τον Ολυμπιακό ήταν η Μίλιτσα Κούμπουρα, που έκανε ξανά τη διαφορά με 26 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Αμπντεραχίμ με 13 πόντους.

Τα σετ: 3-0 (25-14, 25-19, 25-19)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 4 άσους, 50 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων ενώ της Αστερίξ από 1 άσο, 30 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 10 (3/4 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Κούμπουρα 26 (24/49 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 13 (11/22 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 62% υπ. – 23% άριστες), Κόνεο 10 (9/22 επ., 1 μπλοκ, 77% υπ. – 69% άριστες), Ντι Ιούλιο 2 (1/1 επ., 1 άσος) / Αρτακιανού (λ., 83% υπ. – 17% άριστες), Βάνιακ, Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Οικονομίδου

ΑΣΤΕΡΙΞ ΜΠΕΒΕΡΕΝ (Κρις Βάνσνικ): Φαν Σας 1 (1 άσος), Κόρεφαρ 8 (5/12 επ., 3 μπλοκ), Στράχιερ 8 (7/29 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 21% άριστες), Γκίλσον (0/8 επ., 0% υπ. – 0% άριστες), Φράνσεν 6 (3/8 επ., 3 μπλοκ), Μάιχερς 10 (10/22 επ.) / Ντεμπούκ (λ., 58% υπ. – 8% άριστες), Νόιφκενς 1 (1/1 επ.), Οβερβάτερ 1 (1/1 επ.), Κος 2 (2/7 επ., 46% υπ. – 46% άριστες), Μπέρτελς 1 (1/1 επ.)