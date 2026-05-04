Η GEO Mobility στους κορυφαίους εισαγωγείς του ομίλου Geely παγκοσμίως

Σημαντικές Διακρίσεις στο Geely Auto International Business Partner Conference.

Η GEO Mobility, θυγατρική της πολυεθνικής Union Group (επίσημος εισαγωγέας των Toyota, Lexus, Geely, Zeekr και Farizon) και η GEO Mobility Hellas, επίσημος εισαγωγέας των αυτοκινήτων Geely και Zeekr στην Ελλάδα, συμμετείχαν στο Geely Auto International Business Partner Conference, που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, συγκεντρώνοντας συνεργάτες και εισαγωγείς από όλο τον κόσμο.

Η διοργάνωση αποτέλεσε μια κορυφαία διεθνή πλατφόρμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και στρατηγικής, αναδεικνύοντας το όραμα του Ομίλου για το μέλλον της αυτοκίνησης.

• Διεθνής αναγνώριση για τη GEO Mobility στο Geely Auto Global Partner Conference

• 2η θέση παγκοσμίως ως Global Outstanding Importer

• Ισχυρή παρουσία και ανάπτυξη των μαρκών Geely και Zeekr στην παγκόσμια και ελληνική αγορά

Η ταυτόχρονη παρουσία των brands του Ομίλου, ξεπέρασε τον χαρακτήρα ενός απλού συνεδρίου, αποτελώντας μια συμπυκνωμένη έκφραση της τεχνολογικής υπεροχής και της καινοτομίας της Geely. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη γκάμα προϊόντων των μαρκών Geely και Zeekr, αποτυπώνοντας έμπρακτα τη στρατηγική ανάπτυξης και τις δυνατότητες της «έξυπνης» κινητικότητας.

Με βασικούς άξονες το “Redefining the future of mobility” και το “Enabling a better life through technology”, ο Όμιλος Geely επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ένα βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο μέλλον κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η μητρική εταιρία GEO Mobility αναγνωρίστηκε ως μια εκ των κορυφαίων εισαγωγικών εταιριών του Ομίλου Geely σε παγκόσμιο επίπεδο, κατακτώντας σημαντικά βραβεία, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

Global Outstanding Importer Category (Silver Medal) – κατακτώντας τη 2η θέση παγκοσμίως

Electric Vehicles Sales Excellence Award (NEV Sales Contribution)

Παράλληλα, σημαντική ήταν και η διάκριση της GEO Mobility Hellas (θυγατρική της πολυεθνικής Union Group και επίσημος εισαγωγέας των αυτοκινήτων Geely και Zeekr στην Ελλάδα), η οποία τιμήθηκε με το Excellence Sales Contribution Award, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της είσοδο στην ελληνική αγορά. Οι διακρίσεις αυτές κατατάσσουν τη GEO Mobility ανάμεσα στους κορυφαίους εισαγωγείς διεθνώς και αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής της, της ποιότητας των υπηρεσιών της και της συνεχούς ανάπτυξής της.

Ο Όμιλος Geely αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παγκόσμιους παίκτες στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, επενδύοντας δυναμικά σε ηλεκτροκίνηση, έξυπνες τεχνολογίες και βιώσιμες λύσεις μετακίνησης. Η μάρκα Geely Auto έχει εδραιώσει ισχυρή διεθνή παρουσία, ενώ η Zeekr, ως premium ηλεκτρικό brand του Ομίλου, πρωτοπορεί στον τομέα της καινοτομίας και της προηγμένης τεχνολογίας. Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη του Ομίλου καταγράφει σημαντική δυναμική, με αυξανόμενη αποδοχή από το κοινό και ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά, ενώ συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού και αξιόπιστου πανελλαδικού δικτύου που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου εμπειρία στους πελάτες της μάρκας.