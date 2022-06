Εκτός Queen's ο Αλκαράθ

«Όπως όλοι γνωρίζετε, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που θα έπαιζα στο Queen's, αλλά ένα μικρό πρόβλημα στον αγκώνα σημαίνει ότι δεν θα μπορέσω», έγραψε στο twitter ο 19χρονος Ισπανός. «Ελπίζω να είμαι εκεί το 2023, θα σας δω όλους στο Ηνωμένο Βασίλειο σε λίγες μέρες».

Ο Κάρλος, ως Νο.7 στον κόσμο, θα ήταν ο επικεφαλής του ταμπλό στη διοργάνωση, αλλά ακόμα και χωρίς εκείνον το λονδρέζικο τουρνουά έχει να επιδείξει ένα πολύ δυνατό field: Ρουντ, Μπερετίνι, Νόρι, Φριτζ, Σβάρτσμαν, Σαποβάλοφ, Τσίλιτς, είναι μερικά από τα ονόματα που θα δώσουν το «παρών» στο περίφημο κλαμπ του Λονδίνου.

