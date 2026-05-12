Επέστρεψε και πέρασε στην τετράδα η Κιρστέα! (vid)

Στα ημιτελικά της Ρώμης προκρίθηκε η 37χρονη Ρουμάνα τενίστρια, «λυγίζοντας» με 6-1, 7-6 (0) την Γελένα Οσταπένκο.

Ο Σοράνα Κιρστέα εντυπωσιάζει στο Internazionali d' Italia, πιθανόν στο τελευταίο της τουρνουά στη Ρώμη, καθώς σκέφτεται σοβαρά την απόσυρση σε περίπτωση ενός τίτλου.

Η Ρουμάνα τενίστρια δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στο πρώτο σετ, επικρατώντας με 6-1 της Γελένα Οσταπένκο. Στη συνέχεια βρέθηκε πίσω με 3-5, έσωσε κι ένα set point στο 10ο game και στο tie-break δεν έχασε πόντο, ολοκληρώνοντας το νέο... θαύμα της!

Μια εκ των Κοκό Γκοφ και Μίρα Αντρέεβα θα είναι αντίπαλος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην 21η σεζόν της στο tour προκρίθηκε σε έναν χωμάτινο ημιτελικό σε 1000άρι. Συνολικά, θα βρεθεί για τέταρτη φορά σε έναν ημιτελικό σε 1000άρι τουρνουά.

