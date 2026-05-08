Σαμπαλένκα: «Θα είμαι υπερήφανη να εκπροσωπώ την Λευκορωσία»

Η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, Αρίνα Σαμπαλένκα, εξέφρασε την ελπίδα ότι «η σημαία μας» θα ανακτηθεί μετά την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) να άρει τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στους αθλητές στο άθλημά της από την εισβολή στην Ουκρανία.

«Ελπίζω πραγματικά να μας επιστρέψουν την σημαία μας», δήλωσε η Σαμπαλένκα μετά τη νίκη της με 6-2, 6-3 επί της Τσέχας, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον εναρκτήριο αγώνα της στο τουρνουά WTA 1000 της Ρώμης.

«Ξέρω πόσο μεγάλη έμπνευση είμαι για τα μικρά παιδιά, το ξέρω αυτό, και μου στέλνουν μηνύματα, και θέλω απλώς να νιώθουν σίγουροι ότι από όπου κι αν προέρχονται, μπορούν να φθάσουν στην κορυφή», επεσήμανε η Λευκορωσίδα, της οποίας η σημαία και η εθνικότητα δεν εμφανίζονται πλέον δίπλα στο όνομά της και πρόσθεσε: «Για εμένα, το να εκπροσωπώ μια τόσο μικρή χώρα, αλλά και όλη η δουλειά που έπρεπε να καταβάλω για να φθάσω στην κορυφή, είναι απίστευτα. Το να φθάσω ως εδώ σημαίνει τόσα πολλά για εμένα. Θα ήμουν εξαιρετικά υπερήφανη εάν εκπροσωπούσα την Λευκορωσία».

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι οι Λευκορώσοι αθλητές θα μπορούν και πάλι να αγωνίζονται με τον εθνικό ύμνο και την σημαία τους και να επιστρέψουν στα ομαδικά αθλήματα. Το παγκόσμιο διοικητικό όργανο για τον αθλητισμό «δεν συνιστά πλέον περιορισμούς στη συμμετοχή Λευκορώσων αθλητών» σε διεθνείς αγώνες, εξήγησε μετά από συνεδρίαση του εκτελεστικού συμβουλίου του.

Εναπόκειται στις διεθνείς ομοσπονδίες να εφαρμόσουν αυτήν την αλλαγή, καθώς παραμένουν ελεύθερες να εφαρμόσουν ή όχι τις διαδοχικές συστάσεις της ΔΟΕ.

Υπενθυμίζεται, ότι η Λευκορωσία είχε αποκλεισθεί, επειδή επέτρεψε στον ρωσικό στρατό να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για να εισβάλει στην Ουκρανία, ενώ επισημαίνεται, ότι οι περιορισμοί που αφορούν τους Ρώσους αθλητές παραμένουν σε ισχύ.