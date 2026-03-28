Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Τσάρλστον

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκινάει την προσεχή εβδομάδα την πορεία της στο χώμα και ο πρώτος της σταθμός είναι το Τσάρλστον (WTA 500).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο.10 του ταμπλό, περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο και εκεί θα συναντήσει είτε την Πάουλα Μπαδόσα, είτε παίκτρια από τα προκριματικά.

Αν προκριθεί στη φάση των «16» η πιθανότερη αντίπαλός της είναι η Άνα Καλίνσκαγια, ενώ στα προημιτελικά λογικά θα περιμένει η Ίβα Γιόβιτς. Όποια παίκτρια βρεθεί στα ημιτελικά, μάλλον θα πέσει πάνω στην Τζέσικα Πεγκούλα, που είναι και επικεφαλής του ταμπλό.

Στο Νο.2 είναι η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, που έχει στη δική της πλευρά τις Μάντισον Κις, Μπελίντα Μπέντσιτς και Ελίζ Μέρτενς.

Oι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (30/3).

Τα πιθανά ζευγάρια των προημιτελικών (με βάση το ranking):

Πεγκούλα-Σνάιντερ

Γιόβιτς-Καλίνσκαγια

Κις-Μπέντσιτς

Μέρτενς-Αλεξαντρόβα