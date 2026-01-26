Στο ύψος του ο Σίνερ (vid)

Ο καιρός στη Μελβούρνη ήταν πιο... φιλικός προς τον Γιάνικ Σίνερ σήμερα και ο 24χρονος Ιταλός βρήκε σχετικά εύκολα τον δρόμο προς τα προημιτελικά του Australian Open.

O No.2 τενίστας στον κόσμο υπέταξε τον συμπατριώτη του Λουτσιάνο Νταρντέρι με 6-1, 6-3, 7-5 και πέρασε στον ένατο διαδοχικό προημιτελικό Grand Slam. Στην Αυστραλία τα έχει καταφέρει συνολικά τέσσερις φορές και φιλοδοξεί φέτος να κατακτήσει τον τρίτο σερί τίτλο του.

Εκτός των άλλων, ο Σίνερ μετράει πλέον 19 συνεχόμενες νίκες, ενώ απέναντι σε Ιταλούς είναι αήττητος, έχοντας κερδίσει και τους 18 αγώνες του!

Θα περιμένει στον 14ο Grand Slam προημιτελικό του τον νικητή του αγώνα Σέλτον-Ρουντ και τα καλά νέα για εκείνον είναι ότι με βάση την προϊστορία, έχει το πάνω χέρι, όποιος και να είναι ο αντίπαλός του: το ρεκόρ του κόντρα στον Αμερικανό είναι 8-1, ενώ με τον Ρουντ είναι στο 4-0!

Τα άλλα ζευγάρια των προημιτελικών έχουν ήδη βγει και είναι Αλκαράθ-Ντε Μινόρ, Ζβέρεφ-Τιέν και Μουζέτι-Τζόκοβιτς.