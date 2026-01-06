Με ΗΠΑ στα προημιτελικά η Ελλάδα

Τελικά η Team Greece θα μονομαχήσει με τις ΗΠΑ και όχι με την Ελβετία στα προημιτελικά του United Cup!

Με βάση το αρχικό πρόγραμμα, οι Αμερικανοί θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν την καλύτερη δεύτερη των ομίλων του Περθ, δηλαδή την Αργεντινή, όμως οι δύο αυτές ομάδες είχαν συναντηθεί και στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. οπότε οι Νοτιαμερικανοί θα παίξουν με την Ελβετία.

Έτσι, λοιπόν, αλλάζουν... τα πάντα για την Ελλάδα. Καταρχάς, η αναμέτρηση με τις ΗΠΑ θα ξεκινήσει τα ξημερώματα της Tετάρτης (7/1, ΕΡΤ2) και όχι στις 11 το πρωί.

Και, το σημαντικότερο, οι μονομαχίες του μονού είναι Γκοφ-Σάκκαρη (04.00), Φριτζ-Τσιτσιπάς (περίπου στις 06.00), και στο μεικτό διπλό οι αρχικές συνθέσεις είναι Γκοφ/Χάρισον-Σάκκαρη/Τσιτσιπάς.

Τα πράγματα δείχνουν... κάπως χειρότερα για την Ελλάδα, καθώς μιλάμε για τους κατόχους του τίτλου, που διαθέτουν δύο παίκτες του Top 10. Όλα, όμως, γίνονται!

Φριτζ και Γκοφ έχουν από μία ήττα φέτος στη διοργάνωση, ωστόσο το διπλό έχει δύο στα δύο και γι' αυτό η ομάδα τους καθάρισε την πρωτιά στο Group A.

Στο head to head ο Τσιτσιπάς προηγείται του Αμερικανού με 3-2, έχοντας δύο σερί ήττες, ενώ Μαρία και Κόκο είναι στο 5-5, με τη νεαρή τενίστρια να έχει κερδίσει τέσσερις από τις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις τους.

Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα γίνουν στο Σίδνεϊ (10-11/1).