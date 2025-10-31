«Πόλεμος» στο Παρίσι για την τελευταία θέση του ATP Finals

Την ώρα που ο Γιάνικ Σίνερ συνεχίζει στο Παρίσι το σερί του στα indoor courts, η μάχη για την πρόκριση στο ATP Finals έχει ανάψει για τα καλά!

Ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ έκανε φανταστική εμφάνιση κόντρα στον φορμαρισμένο Βαλεντέν Βασερό, επικράτησε με 6-2, 6-2, πέρασε στα ημιτελικά του Paris Masters και κρατάει την τύχη του στα χέρια του.

Ο 25χρονος Καναδός είναι πλέον 90 βαθμούς πίσω από τον Λορέντζο Μουζέτι, που για την ώρα διατηρεί την όγδοη και προνομιούχο θέση του Race. Αν, ωστόσο, ο Φίλιξ κατακτήσει τον τίτλο στο Παρίσι, όλα τελειώνουν για τον Ιταλό.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι δύο παίκτες θα κάνουν την ύστατη προσπάθεια στα τελευταία τουρνουά της σεζόν, με τον Αλιασίμ να παίζει στη Μετζ και τον Μουζέτι στην Αθήνα.

Ελπίδες, όμως, έχει ακόμα και ο αντίπαλος του Καναδού στα ημιτελικά, ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ. Ο Καζάκος λύγισε με 6-7(5), 6-4, 7-5 τον Άλεξ Ντε Μινόρ, πέρασε για πρώτη φορά σε τετράδα Masters και θέλει τίτλο για να έχει πιθανότητες πρόκρισης στο Τορίνο. Και αυτός έχει δηλώσει συμμετοχή στη Μετζ, καθώς δεν του αρκεί το τρόπαιο στο Παρίσι.

Στο μεταξύ, ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε το εμπόδιο του Φραν Σερούντολο με 6-3, 6-3 και πέτυχε την 24η σερί νίκη του indoors. Είναι η πρώτη φορά που περνάει στα ημιτελικά της διοργάνωσης και θα βρει εκεί τον νικητή του αγώνα Μεντβέντεφ-Ζβέρεφ.

Ο Ρώσος έχει ακόμα μαθηματικές ελπίδες για το ATP Finals, αλλά θέλει οπωσδήποτε τον τίτλο για να μείνει «ζωντανός» και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί στη συνέχεια στη Μετζ.