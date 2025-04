Νίκησε και περιμένει ο Ντε Μινόρ

O φορμαρισμένος Αυστραλός (Νο.7) επικράτησε του 26χρονου Καναδού (Νο.30) με 6-3, 7-6(3) σε 1 ώρα και 29 λεπτά θα περιμένει στον επόμενο γύρο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Λορέντζο Μουζέτι.

Ο Ντε Μινόρ έχει φτάσει (τουλάχιστον) στη φάση των «16» στα τελευταία πέντε Masters και αυτή ήταν πέμπτη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες με τον Σαποβάλοφ, που έκανε 37 αβίαστα λάθη. Με τη σημερινή επικράτησή του, μάλιστα, έφτασε τις 24 νίκες τη φετινή σεζόν και είναι πρώτος στη λίστα μαζί με τον Κάρλος Αλκαράθ.

Κόντρα στον Τσιτσιπά, πάντως, ο 26χρονος τενίστας δεν τα πάει καθόλου καλά, αφού έχει μόλις μία νίκη (που πέτυχε πέρυσι στο Ακαπούλκο) σε 12 ματς. Πρέπει, βέβαια, να δούμε αν ο Στέφανος θα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μουζέτι, που τον είχε σταματήσει πριν από μερικές μέρες στα προημιτελικά του Μόντε Κάρλο.

Make that 5️⃣ straight wins for @alexdeminaur!



He takes out Shapovalov 6-3 7-6 & remains unbeaten in their head-to-head.#MMOpen pic.twitter.com/LetbrF1Krn