Στο ύψος τους Ρουντ και Ρούνε (vids)

Με τα περισσότερα μεγάλα ονόματα να βρίσκονται στο πάνω μέρος του ταμπλό και τους Μεντβέντεφ-Σίνερ να έχουν... φύγει νωρίς, οι δύο Σκανδιναβοί φαίνεται ότι έχουν καλές πιθανότητες να πάνε μακριά στη διοργάνωση.

Και για την ώρα στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, αφού ο Κάσπερ Ρουντ άφησε εκτός με 4-6, 6-4, 6-1, 6-4 τον Κινέζο Ζιζέν Ζανγκ, ενώ ο Ρούνε νίκησε με 6-4, 6-1, 6-3 τον Χενάρο Αλμπέρτο Ολιβιέρι. Και οι δύο περνούν στον τέταρτο γύρο για δεύτερη σερί χρονιά.

Ο Νορβηγός θα παίξει με τον Νικολάς Τζάρι, που λύγισε τον Μάρκος Γκιρόν με 6-2, 6-3, 6-7(7), 6-3, και ο Ρούνε περιμένει Φραν Σερούντολο ή Τέιλορ Φριτζ.

Στη φάση των «16» πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Γιοσιχίτο Νισιόκα, που υπέταξε μετά από μεγάλη μάχη 3 ωρών και 38 λεπτών τον Τιάγκο Βιλντ με 3-6, 7-6(8), 2-6, 6-4, 6-0.

Αντίπαλός του στην επόμενη φάση θα είναι ο Τομάς Μαρτίν Ετσεβέρι, που πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Μόρνα Τσόριτς με 6-3, 7-6(5), 6-2 και πέρασε σε τέταρτο γύρο σλαμ για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Taking care of business 👉 @CasperRuud



Watch the highlights from his third round clash with Zhang#RolandGarros pic.twitter.com/0qzRnDSpza