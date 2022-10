Τελικός και Top 10 για Φριτζ (vids)

Ο 24χρονος Αμερικανός (Νο.11), νικητής στο Indian Wells, απέκλεισε με 6-5, 6-7(5), 6-3 τον Ντένις Σαποβάλοφ (Νο.22) και πέρασε στον τελικό του Japan Open (ΑΤP 500), παρότι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήξερε αν θα ήταν σε θέση να παίξει στη διοργάνωση! Με τη νίκη αυτή, μάλιστα, εξασφάλισε την πρώτη του είσοδο στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αντίπαλός του στον ένατο τελικό του θα είναι ο φορμαρισμένος συμπατριώτης του Φράνσις Τιάφοου, ημιφιναλίστ του US Open, που έβαλε φρένο με 6-2, 0-6, 6-4 στον Σουνγού Κουόν.

"I want more, I want to go even higher, but Top-10 is a huge achievement that you always dream of - no one can ever take it away from me."



