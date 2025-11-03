Μια ανάσα από το μετάλλιο ο Δημητρόπουλος στο Grand Slam της Κίνας

Ο Κώστας Δημητρόπουλος έφτασε μια ανάσα από το μετάλλιο στο Grand Slam ταεκβοντό που διεξήχθη στην Κίνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε εντυπωσιακή παρουσία, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στη φάση των «32» νίκησε τον Περουβιανό Ραϊμιγκέλ Μπαρέτο με 2-0 και στη συνέχεια επικράτησε με το ίδιο σκορ του Αμπντούλ Αζίζ Αμπουμπακάρ Ντιαγουάρα από τη Γουινέα. Στα προημιτελικά αντιμετώπισε τον Κορεάτη Μιν Κίου Παρκ και, ύστερα από έναν δυνατό αγώνα, ηττήθηκε οριακά με 2-0. Στον πρώτο γύρο είχε τον έλεγχο και προηγούνταν 7-4 λίγο πριν το τέλος, όμως ο αντίπαλός του έκανε την ανατροπή.

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και η Ρίτσα Κίτσιου στα +67 κιλά, κερδίζοντας αρχικά την Κορεάτισσα Χάνα Γιουνγκ με 2-0 πριν γνωρίσει την ήττα από την Κριστίνα Ανταμπαϊό. Η Φανή Τζέλη στα -57 κιλά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 από την Κινέζα Γιγιάο Σιανγκ, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στον τελευταίο γύρο χωρίς σκορ.

Η ελληνική συμμετοχή θα συνεχιστεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου με τους Απόστολο Παναγόπουλο (-68 κιλά) και Στέλλα Μαρεντάκη (-67 κιλά).