Δυνατή κόντρα στην Κωνσταντινούπολη, 9 σερί ματς αήττητη η Γιουβέντους

Στην 4η θέση θα τερματίσει η Μπεσίκτας, ό,τι και να συμβεί στις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές του τουρκικού πρωταθλήματος. Ελάχιστες ελπίδες και για τη 2η θέση έχει η 3η Τράμπζονσπορ. Στην Ιταλία, η Λέτσε φιλοξενεί τη Γιουβέντους, με την κάθε μία να αναζητά τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους.

Πέντε ματς αήττητη (τρεις ισοπαλίες) είναι η Μπεσίκτας από την Τράμπζονσπορ, διακόπτοντας έτσι το σερί της αντιπάλου της με 6 συνεχόμενα ματς χωρίς ήττα στα μεταξύ τους.

Μετά από τις Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαχτσε που αποκλείστηκαν στα προημιτελικά, ήρθε η σειρά της Μπεσίκτας να μείνει εκτός Κυπέλλου, χάνοντας 0-1 στον νοκ άουτ ημιτελικό από την Κόνιασπορ. Δέχτηκε πάντως το γκολ στο 98’ με πέναλτι. Πριν από αυτό το ματς, κρατούσε ανέπαφη την εστία της για τρία παιχνίδια. Στα ημιτελικά βρίσκεται και η Τράμπζονσπορ, η οποία την Τετάρτη θα αγωνιστεί στην Άγκυρα με την Γκεντσλέρμπιρλιγκι, που παλεύει για την παραμονή της. Στο πρωτάθλημα έμεινε στη διεκδίκηση του τίτλου μέχρι και τον περασμένο μήνα, όταν ξεκίνησε το σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη (τρεις ισοπαλίες). Αν είχε αυτούς τους 9 χαμένους βαθμούς θα βρισκόταν τώρα στην κορυφή και μάλιστα έναν βαθμό πάνω από τη Γαλατά. Τιμωρημένος ο μέσος Εσκιχέλακ (1 γκολ). Είναι η 2η καλύτερη ομάδα εκτός έδρας της κατηγορίας. Ποιοτική αναμέτρηση, ανάμεσα σε ομάδες με ανύπαρκτο έως ελάχιστο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Πιθανή η ισοπαλία.

Στον πρώτο γύρο η Γιουβέντους παραχώρησε 1-1 στη Λέτσε, έφτασε όμως τα 11 σερί ματς χωρίς ήττα από αυτήν (7 νίκες). Σκόραραν και οι δύο ομάδες στα τρία τελευταία παιχνίδια μεταξύ τους. Την πρώτη της νίκη έπειτα από έξι αγωνιστικές σημείωσε η Λέτσε, με το 2-1 εκτός έδρας κόντρα στην τελευταία της βαθμολογίας, Πίζα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, καθώς την απομάκρυνε τέσσερις βαθμούς από την τελευταία τριάδα. Θετικό μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι επόμενοι δύο αντίπαλοί της μέχρι τη λήξη της σεζόν είναι βαθμολογικά ουδέτεροι, οι Σασουόλο και Τζένοα. Τα 24 γκολ που έχει σημειώσει είναι η χειρότερη επίδοση επιθετικά, μαζί με αυτήν της υποβιβασμένης Βερόνα, η οποία όμως έκοψε βαθμούς την περασμένη αγωνιστική από τη Γιουβέντους (1-1). Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι παρέμεινε στην 4η θέση, όμως η Ρόμα πλησίασε στον έναν βαθμό. Η Γιούβε, πάντως, παραμένει αήττητη εδώ και 9 ματς στη Serie A (5 νίκες). Μετά το ματς με τη Λέτσε θα ακολουθήσουν δύο παιχνίδια με έντονη αντιπαλότητα, το εντός με τη Φιορεντίνα και το εκτός με την Τορίνο.

Η Γιουβέντους νίκησε σε 5/9 τελευταία παιχνίδια της και σε κανένα δεν δέχθηκε γκολ. Πιθανή η νίκη της με περιορισμένο σκορ.

313. ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ Χ 3,85

353. ΛΕΤΣΕ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2&U 2,5 3,15