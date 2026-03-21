Ο Μέρλος 8ος στον τελικό ύψους

Ο Αντώνης Μέρλος κατέκτησε την 8η θέση στον τελικό του άλματος εις ύψος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξήχθη στο Τόρουν, με καλύτερη επίδοση τα 2,22 μέτρα, σημειώνοντας μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, υπό την καθοδήγηση του Θοδωρής Δόσης, βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους 12 του κόσμου και ξεκίνησε τον αγώνα του με άκυρη προσπάθεια στα 2,17 μ., δείχνοντας ωστόσο ψυχραιμία και σταδιακή σταθεροποίηση. Στη δεύτερη προσπάθεια στο ίδιο ύψος αντέδρασε θετικά και στη συνέχεια επιβεβαίωσε την καλή του κατάσταση περνώντας καθαρά τα 2,22 μ. Παρά την καλή του εικόνα, δεν κατάφερε να συνεχίσει με επιτυχία στα 2,26 μ., όπου ολοκληρώθηκε η προσπάθειά του.

Συνολικά, ο Μέρλος έκλεισε τη σεζόν στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του μέχρι σήμερα, έχοντας παρουσιάσει σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης και σημαντικές επιδόσεις μέσα στη χρονιά, που δικαιώνουν πλήρως την παρουσία του στη διοργάνωση του World Athletics Indoor Championships. Μέσα στη σεζόν είχε καταγράψει δύο άλματα στα 2,27 μ., βελτιώνοντας παράλληλα το ατομικό του ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.