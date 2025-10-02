Με εντυπωσιακό φινάλε και πρωταγωνίστριες τις Στεφανία Σάντα και Βασιλική Πλευρίτου, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup γυναικών στο πόλο, κερδίζοντας τη Βουλιαγμένη με 14-11 στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου.

Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26, προσθέτοντας στη συλλογή τους το τρίτο διαδοχικό Super Cup στην ιστορία του θεσμού.

Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν η αρχηγός Βάσω Πλευρίτου με τέσσερα τέρματα, επίδοση που ισοφάρισε η Μουλχάουζεν από πλευράς Βουλιαγμένης.

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες την Κυριακή (05/10, 15:00) στο «Π. Καπαγέρωφ», αυτή τη φορά για την πρεμιέρα της Α1 Πόλο Γυναικών.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με γρήγορο γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη, όμως η Βουλιαγμένη αντέδρασε άμεσα και με τρία συνεχόμενα τέρματα πήρε προβάδισμα 3-1. Ο Ολυμπιακός μείωσε και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 4-3. Στο δεύτερο οκτάλεπτο οι Πειραιώτισσες ισοφάρισαν και πέρασαν μπροστά με τη Σάντα, όμως η Βουλιαγμένη αντέδρασε εκ νέου και πήγε ξανά σε θέση οδηγού (6-5). Το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 7-7.

Στο τρίτο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός με τη Β. Πλευρίτου να σκοράρει δις, πήρε για πρώτη φορά διαφορά δύο τερμάτων (7-9). Η Βουλιαγμένη απάντησε με την Ξενάκη και τη Μουλχάουζεν, ισοφαρίζοντας εκ νέου (9-9 και αργότερα 10-10), όμως ένα γκολ της Ζούστρα και η ισοφάριση της Νίνου στο τέλος του οκταλέπτου κράτησαν το ματς σε απόλυτη ισορροπία.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι. Η Τριχά και η Σάντα ανέβασαν τη διαφορά στο +2 (10-12), ενώ λίγο αργότερα η Β. Πλευρίτου με γκολ σε παίκτρια παραπάνω «κλείδωσε» τη νίκη, γράφοντας το 11-14, που ήταν και το τελικό σκορ. Στα τελευταία λεπτά η Βουλιαγμένη δεν μπόρεσε να βρει λύσεις, χάνοντας δύο παίκτριες με τρεις αποβολές, κάτι που έκανε την αποστολή της ακόμη πιο δύσκολη.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 4-4, 0-3

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Κική Λιώση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Τζούστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Β.Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Διρχαλίδου.

Διαιτητές: Χρήστος Κουρτίδης- Μαρία Δασκαλοπούλου