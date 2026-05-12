Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

Σε σοκ βρίσκονται οι παίκτες του Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και στα δύο του πόδια την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο.

Μαζί με τον Σταύρο Φλώρο, την ώρα που σημειώθηκε το σοκαριστικό ατύχημα βρισκόταν ακόμη ένας παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 ο παίκτης που ήταν στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου, ήταν ο Μάνος Μαλλιαρός ο οποίος βοήθησε τον τραυματία να βγει από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ο Μάνος Μαλλιαρός που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος, έπαθε νευρικό κλονισμό και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Αγίου Δομινίκου, όπου και παρακολουθείται από γιατρούς.