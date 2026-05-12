Survivor: «Έχασε πολύ αίμα, το ότι έζησε είναι θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του τραυματία (vid)

Σε κατάσταση σοκ οι γονείς του Σταύρου Φλώρου μετά το σοβαρό ατύχημα του παιδιού τους στο Survivor. Σε δηλώσεις που έκαναν, περιέγραψαν το χτύπημα σκάφους στον γιο τους, στη θάλασσα και τόνισαν ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν στο πλευρό του, στον Άγιο Δομίνικο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο νεαρός παίκτης υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο. Η μητέρα και ο πατέρας του, ενημερώθηκαν από την παραγωγή τηλεφωνικά.

Η μητέρα του τραυματία ανέφερε στο newsit.gr για το σοβαρό ατύχημα, στο περιθώριο του Survivor: «Το παιδί μου το χτύπησε ένα τουριστικό σκάφος. Απ´οτι έμαθα τα παιδιά ήταν μέσα στα όρια και υπήρχε σημαδούρα. Το σκάφος μπήκε στα δικά τους όρια και αυτό δεν έπρεπε. Το παιδί χτύπησε πολύ».

«Η κατάσταση του είναι ακόμα κρίσιμη αλλά έχει σταθεροποιηθεί, όμως έχουμε ακόμα πορεία. Το ποδαράκι του, δυστυχώς, από το γόνατο και κάτω έχει ακρωτηριαστεί» πρόσθεσε η μητέρα του Σταύρου Φλώρου.

Πρόσθεσε πως: «Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όμως περιμένουμε και ελπίζουμε. Εμείς ενημερωθήκαμε χθες. Αφού τον χτύπησε το σκάφος προφανώς τον χτύπησε η προπέλα αλλά δεν το γνωρίζουμε ακριβώς. Δεν ρώτησε. Πέρασε ένα βαρύ και δύσκολο χειρουργείο, έχασε πολύ αίμα όμως είχε τις αισθήσεις του. Θα χρειαστούν πολλά χειρουργεία».

Ο πατέρας του τραυματία ανέφερε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega: «Ήταν με ψαροντούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δυο εξωλέμβιες μηχανές, είχε και και σημαδούρα άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε, ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα.

Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα» είπε ο πατέρας του τραυματισμένου νεαρού.

Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπόλοιποι παίκτες του Survivor είναι σοκαρισμένοι. Σχετικά με το ατύχημα ο ΣΚΑΪ και η AcunMedya εξέδωσαν ανακοινώσεις με το κανάλι να γνωστοποιεί ότι αναστέλλεται η μετάδοση του παιχνιδιού.

«Το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου», ανέφερε η AcunMedya

Πηγή: newsit.gr