Eurovision 2026: Απόψε ο Α΄ Ημιτελικός - Η σειρά εμφάνισης, τα στοιχήματα και ο τρόπος να ψηφίσετε

Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τη Eurovision 2026 έφτασε, καθώς απόψε στις 22:00 (ΕΡΤ1) πραγματοποιείται ο Α΄ Ημιτελικός του φετινού διαγωνισμού, με την Ελλάδα να ρίχνεται στη μάχη της πρόκρισης με τον Akyla και το «FERTO».

Μετά τη χθεσινοβραδινή πρόβα των επιτροπών, όπου κρίθηκε ήδη το 50% του τελικού αποτελέσματος, οι αποστολές είναι έτοιμες για τη μεγάλη τηλεοπτική βραδιά που θα παρακολουθήσουν εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι τελευταίες πρόβες ανέβασαν σημαντικά τη δυναμική της χώρας μας στα στοιχήματα και στις προβλέψεις των eurofans.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον αποψινό ημιτελικό είναι η εξής:

1.Μολδαβία

2.Σουηδία

3.Κροατία

4.Ελλάδα

5.Πορτογαλία

6.Γεωργία

-.Ιταλία

7.Φινλανδία

8.Μαυροβούνιο

9.Εσθονία

10.Ισραήλ

-.Γερμανία

11.Βέλγιο

12.Λιθουανία

13.Άγιος Μαρίνος

14.Πολωνία

15.Σερβία

Τα προγνωστικά και τα στοιχήματα

Λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό, τα στοιχήματα δείχνουν να έχουν ήδη ξεκάθαρα φαβορί για την πρόκριση. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, έξι χώρες θεωρούνται σχεδόν σίγουρες για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό:

Φινλανδία

Ελλάδα

Ισραήλ

Σουηδία

Κροατία

Μολδαβία

Αμέσως πίσω ακολουθεί η Σερβία, η οποία φαίνεται επίσης να έχει ισχυρές πιθανότητες πρόκρισης. Αντίθετα, οι τρεις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στον τελικό χαρακτηρίζονται από απόλυτη ισορροπία, με αρκετές χώρες να δίνουν μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή για ένα από τα εναπομείναντα εισιτήρια.

Πώς μπορείτε να ψηφίσετε

Το κοινό στις χώρες που συμμετέχουν στον σημερινό Ημιτελικό θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τις αγαπημένες του συμμετοχές τόσο μέσω SMS όσο και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας escvote.com.

Οι τηλεθεατές στην Ελλάδα μπορούν να ψηφίσουν:

μέσω SMS,

ή μέσα από το escvote.com.

Υπενθυμίζεται πως κάθε αριθμός τηλεφώνου ή κάθε κάρτα μπορεί να ψηφίσει έως και 10 φορές συνολικά κατά τη διάρκεια του ημιτελικού.

Όπως κάθε χρόνο, το ελληνικό κοινό δεν μπορεί να ψηφίσει την ελληνική συμμετοχή. Παρ’ όλα αυτά, όσοι βρίσκεστε στο εξωτερικό και διαθέτετε αριθμό τηλεφώνου εξωτερικού μπορείτε κανονικά να ψηφίσετε την Ελλάδα, όπως θα δείτε και στην παρακάτω κάρτα.

