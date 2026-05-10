Eurovision 2026: Απόψε η τελετή έναρξης του διαγωνισμού - Το τυρκουάζ χαλί

Ο 70ός διαγωνισμός επιτέλους ξεκινάει!

Μετά την ολοκλήρωση και των δεύτερων προβών, η Eurovision 2026 μπαίνει πλέον και επίσημα σε ρυθμούς διοργάνωσης, με την αποψινή τελετή έναρξης και το καθιερωμένο τυρκουάζ χαλί να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων fans σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το λαμπερό event

Η λαμπερή εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας και θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Βιέννης, εκεί όπου οι 35 αποστολές του φετινού διαγωνισμού θα κάνουν την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή τους μπροστά σε κοινό και διεθνή media.

Οι χώρες θα παρουσιαστούν με αλφαβητική σειρά, ενώ τελευταία θα εμφανιστεί η διοργανώτρια Αυστρία, σε μία συμβολική στιγμή που αναμένεται να κορυφώσει την ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το event έχει σχεδιαστεί ώστε να υποδεχθεί περισσότερους από 30.000 θεατές, μετατρέποντας το κέντρο της Βιέννης σε ένα τεράστιο μουσικό και τηλεοπτικό σκηνικό γεμάτο χρώμα, φώτα και eurovisionικό παλμό.

Η τελετή έναρξης θα μεταδοθεί σε live streaming μέσα από το επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα στους fans να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό τις αφίξεις των καλλιτεχνών, τις δηλώσεις τους αλλά και τις εμφανίσεις τους στο τυρκουάζ χαλί.

Παράλληλα, πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για όλες τις αποστολές, καθώς έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις στιλιστικές τους επιλογές, να φωτογραφηθούν με τους fans και να αποφορτιστούν λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των live shows και την ένταση των επόμενων ημερών.

Πηγή: ethnos.gr