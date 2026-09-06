Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μετά τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Η πρώτη και πιο κρίσιμη δημοσκόπηση για τη ΝΔ 06-09-2026 11:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπαιξε ένα από τα τελευταία του χαρτιά με την ανακοίνωση των μέτρων στη ΔΕΘ. Διαβάστε για την κρίσιμη, πρώτη δημοσκόπηση με ένα κλικ στο instanews.gr Θα ξεπεράσει και τον «Ψιθυριστή»: Η ταινίαρα του Netflix που είναι το πιο δυνατό χαρτί του για τον Σεπτέμβρη menshouse.gr 10 ερωτήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας , είσαι φαινόμενο γνώσεων menshouse.gr Phantom στην Τανάγρα: Τα 2 στοιχεία που λύνουν το μυστήριο της πτώσης instanews.gr Βρες ποια χώρα σου δείχνουμε στον χάρτη: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ είσαι άσος στη γεωγραφία menshouse.gr Μετά τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Η πρώτη και πιο κρίσιμη δημοσκόπηση για τη ΝΔ instanews.gr Η πιο πολύτιμη μεταγραφή: Ο παίκτης που κάνει τη διαφορά στην ΑΕΚ με το καλημέρα menshouse.gr «Έδιναν κοκαΐνη στους παίκτες, προσπάθησαν να χρηματίσουν μάρτυρα» – Στα άκρα ο Σταύρος Φλώρος για το Survivor dailymedia.gr Tόσο θα κοστίσει στο MEGA η νέα σειρά του Λάκη Λαζόπουλου – Τι επιδότηση θα πάρει από το ΕΚΚΟΜΕΔ dailymedia.gr Μετά τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Η πρώτη και πιο κρίσιμη δημοσκόπηση για τη ΝΔ SHARE