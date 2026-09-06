Μετά τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Η πρώτη και πιο κρίσιμη δημοσκόπηση για τη ΝΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπαιξε ένα από τα τελευταία του χαρτιά με την ανακοίνωση των μέτρων στη ΔΕΘ.

Διαβάστε για την κρίσιμη, πρώτη δημοσκόπηση με ένα κλικ στο instanews.gr