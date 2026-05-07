Η μαραθώνια συνεδρίαση της γαλιάζιας ΚΟ και το μασάζ σε βουλευτές

Συνιστώ υπομονή στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που καλύπτουν το κυβερνών κόμμα, γιατί η σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται μαραθώνια.

Ήδη έχουν στείλει email με το οποίο ζητούν να λάβουν το λόγο πάνω από 50 βουλευτές, ήτοι οι μισοί γαλάζιοι εκλεγμένοι που δεν βρίσκονται και στην κυβέρνηση. Προφανώς δεν ζητούν το λόγο (μόνο) για να αποθεώσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και για να γκρινιάξουν, κυρίως για τον Άκη Σκέρτσο. Στο Μαξίμου πάντως περιμένουν οι τόνοι να μην υψωθούν πολύ, γιατί τις περασμένες μέρες έχουν γίνει πολλά «μασάζ» σε βουλευτές.

Από το Μαξίμου έξυπνα διαρρέεται πως οι βουλευτές που θα ασκήσουν έντονη κριτική είναι δύο: Ο Γιώργος Βλάχος, που είναι «δεξί χέρι» του Κώστα Καραμανλή και ο Μίλτος Χρυσομάλλης, που ακολουθεί κατά πόδας τον Αντώνη Σαμαρά. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι πως οι δύο βουλευτές ψηφίζουν στη Βουλή ό,τι επιβάλλει η «γραμμή» της κυβέρνησης, οπότε δεν υπάρχει και λόγος διαγραφής τους. Επιλέγουν να κρατούν αποστάσεις, χωρίς όμως να «ξεφεύγουν» στις τοποθετήσεις τους. Γι αυτό και δεν έχει προκύψει λόγος να διαγραφούν. Αν και για να σας πω την αλήθεια, είναι πιο πιθανή μια αποχώρηση του Χρυσομάλλη παρά του Βλάχου.

