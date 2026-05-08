Youtuber πέρασε 24 ώρες στο «πιο θανατηφόρο νησί του κόσμου» – Η ιστορία του «Anthrax Island» στη Σκωτία (vid)

Ένας άνδρας πέρασε 24 ώρες στο λεγόμενο «πιο θανατηφόρο νησί του κόσμου» και κατάφερε να επιβιώσει, θέλοντας στη συνέχεια να μοιραστεί την εμπειρία του και να ενημερώσει για αυτό το επικίνδυνο μέρος.

Πρόκειται για το νησί «Gruinard», γνωστό και ως «Anthrax Island», το οποίο βρίσκεται στον κόλπο μεταξύ Gairloch και Ullapool και συνδέεται ιστορικά με πειράματα βιολογικού πολέμου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε, το 1942, το νησί είχε μολυνθεί με το βακτήριο του άνθρακα, γεγονός που οδήγησε στην απαγόρευση πρόσβασης για δεκαετίες.

Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1942, επιστήμονες μόλυναν το έδαφος του νησιού με βόμβα άνθρακα, καθιστώντας το εξαιρετικά επικίνδυνο και ακατάλληλο για κατοίκηση. Αν επισκεφθεί κανείς το νησί, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, θα πρέπει πρώτα να έχει τακτοποιήσει τις υποθέσεις του.

Ο άνθρακας (anthrax) είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή ασθένεια που προκαλείται από το βακτήριο «Bacillus anthracis» και μπορεί να οδηγήσει σε δερματικές πληγές, αναφυλαξία ή και ξαφνικό θάνατο. Γι’ αυτό και το 1945 το υπουργείο Εφοδιασμού της Βρετανίας έκρινε το νησί υπερβολικά μολυσμένο για κατοίκηση.

Ωστόσο, αυτό δεν απέτρεψε κάποιες απόπειρες επίσκεψης ορισμένων περίεργων πολιτών.

Ο YouTuber Ντάρα Ταχ θέλησε να μάθει περισσότερα για το νησί και την ιστορία του, η οποία είναι γεμάτη μυστήριο. Τη δεκαετία του ’80, το κοινό δεν γνώριζε καν για τη μόλυνση, μέχρι που ακτιβιστές γνωστοί ως «Dark Harvest Commandos» έστειλαν ένα πακέτο με χώμα από το νησί, γεγονός που οδήγησε αργότερα σε διαδικασίες απορρύπανσης.

Το 2022, μια πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο νησί και μεγάλο μέρος του εδάφους κάηκε. Με αυτή την πληροφορία, ο Ντάρα και ο φίλος του Ματ Τζέιμς ταξίδεψαν στο νησί για να το εξερευνήσουν, να διανυκτερεύσουν και να ελέγξουν το έδαφος για άνθρακα, γνωρίζοντας ότι το ταξίδι ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Παρόλα αυτά, η προσπάθειά τους να ανακαλύψουν την αλήθεια για το νησί -και την πεποίθηση ότι ίσως οι Αρχές ευθύνονται για την πυρκαγιά- οδήγησε σε μια απρόσμενη ανακάλυψη στα social media.

Με μάσκες αερίου και λευκές προστατευτικές στολές, αφού απολύμαναν τον εξοπλισμό τους και έστησαν κατασκήνωση, οι δύο άνδρες διαπίστωσαν την έκταση της καταστροφής στο νησί. «Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στο νησί, όλα είναι καμένα», ανέφερε ο Ντάρα.

Στη συνέχεια, μίλησε για το φυσικό περιβάλλον που αντίκρισαν, λέγοντας ότι «υπάρχουν κρανία αλλά καθόλου ζωή».

Για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συμβαίνει, πήραν δείγματα εδάφους και τα έστειλαν για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ πέρασαν τη νύχτα στο νησί και περίμεναν την επόμενη ημέρα την επιστροφή τους.

«Το “Anthrax Island” είναι καθαρό από άνθρακα», αποκάλυψε ο Ντάρα. «Δεν ανιχνεύτηκε “Bacillus anthracis”», είπε διαβάζοντας την αναφορά. «Είναι τόσο περίεργο, δεν μπορώ να το πιστέψω! Τελείωσε, τα έκαψαν όλα».

Σήμερα, σύμφωνα με το «Lab Bible» που επικαλείται το «Far Out Magazine», το νησί Gruinard ανήκει σε ιδιώτες και, μετά την πυρκαγιά, φαίνεται να μετατρέπεται σταδιακά σε φυσικό σημείο όπου επανέρχεται η βλάστηση και η άγρια φύση.

Πηγή: newsbeast.gr