«Εύχομαι σε όλους να έχουν τέτοιο αδελφό» - Τι είχε πει για τον Νότη Σφακιανάκη η αδελφή του (vid)

Ο θάνατος της Πολυάννας Σφακιανάκη, της αδελφής του Νότη Σφακιανάκη, είναι η δεύτερη κατά σειράν μεγάλη απώλεια που καλείται να διαχειριστεί ο τραγουδιστής σε διάστημα λίγων μηνών.

Η Πολυάννα Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η μεγαλύτερη αδελφή του Νότη, η οποία διάμενε στη Κω, πηγαινοέρχονταν τους τελευταίους μήνες στην πρωτεύουσα για τις θεραπείες της, όμως δυστυχώς ο οργανισμός της δεν άντεξε και ο θάνατός της έγινε γνωστός την Τρίτη 5 Μαΐου.

Στην μοναδική τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε η αδελφή του τραγουδιστή, η οποία απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας, ύψωσε τείχος προστασίας για τον αδελφό της που υπεραγαπούσε.

«Κατά καιρούς βγαίνουν πολλοί και λένε διάφορα και εκνευρίζομαι διότι είναι αναλήθειες και είναι και από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Νότη. Λένε ότι ο Νότης στο νυχτερινό κέντρο δεν αφήνει άνθρωπο να χορέψει, πράγμα που δεν ευσταθεί. Λένε ότι δεν έχει καλή σχέση με τους δικούς του, που αυτό δεν στέκει με τίποτα. Ο Νότης μας στήριζε όλους. Εύχομαι σε όλους να έχουν έναν τέτοιο γιο ή αδελφό», είχε δηλώσει.

Και είχε αναφερθεί στον δεσμό που τους έδενε. «Ήμασταν πολύ δεμένα αδέλφια, έτσι μας είχαν μάθει οι γονείς μας και ο παππούς με τη γιαγιά μας που μας μεγάλωσαν. Όταν ο Νότης έφυγε από την Κω και πήγε στην Αθήνα για να ψάξει την τύχη του στο τραγούδι, εγώ για έναν μήνα ήμουν άρρωστη. Ήταν μικρότερός μου και τον ντάντευα από μικρό. Μου έλειψε πάρα πολύ, ήταν πολύ άσχημη περίοδος για εμένα» είχε πει στη Μαρία Σταματέρη στην εκπομπή «Gala».

Πηγή: ieidiseis.gr