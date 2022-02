ΟΠΑΠ: Χρυσό deal 327 εκατ. ευρώ Μελισσανίδη-Τσέχων!

Σε ένα... εξωπραγματικό dea 327,4 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Δημήτης Μελισσανίδης, ο οποίος παραχώρησε το ποσοστό που είχε στον ΟΠΑΠ σε τσεχική εταιρία.

Mega deal για τον Δημήτρη Μελισσανίδη που πούλησε το ποσοστό του στον ΟΠΑΠ σε τσεχική εταιρία έναντι 327,4 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως έγινε γνωστό, η Allwyn (όπως είναι η εμπορική ονομασία της SAZKA) του Tσέχου δισεκατομμυριούχου Karel Komarek, εξαγόρασε τις μετοχές του Έλληνα επιχειρηματία και πλέον κατέχει ποσοστό περίπου 48,1% στον ελληνικό όμιλο.

Πλέον, η «οικονομική συμμετοχή» (economic interest) της Allwyn, δηλαδή το ποσοστό που αντιστοιχεί στο μερίδιο σε διανομές μερισμάτων και όχι στα δικαιώματα ψήφου, στον ΟΠΑΠ θα αυξηθεί από περίπου 41,2% σε περίπου 48,1%, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού 14,15% που ελέγχει άμεσα η SAZKA Group.

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ που ελέγχει η Allwyn δεν μεταβάλλεται. Και αυτό διότι βάσει της συμφωνίας μετόχων της SAZKA Delta ο όμιλος του κ. Komarek είχε τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας Sazka Delta Management Ltd που κατέχει τα δικαιώματα ψήφου του 32,98% του ΟΠΑΠ, παρά το γεγονός πως στη συγκεκριμένη εταιρεία συμμετέχει με 33% η Georgiella Holdings Co. Limited, επίσης συμφερόντων Μελισσανίδη.

Σε σχετική ανακοίνωση, το Χ.Α αναφέρει τα εξής: "Η Allwyn αυξάνει τη συμμετοχή της στον ΟΠΑΠ στο 48,1%

H SAZKA Entertainment AG που λειτουργεί με την εμπορική επωνυμία Allwyn ("Allwyn") ανακοίνωσε σήμερα ότι η RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED ("Rubidium") μέσω της οποίας η Αllwyn κατέχει έμμεσα μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου στην ΟΠΑΠ ("ΟΠΑΠ") σύνηψε συμφωνία με την Yeonama Holdings Co. Limited ("Yeonama") για την αγορά των υφιστάμενων μετοχών μειοψηφίας χωρίς δικαίωμα ψήφου της Yeonama στην SAZKA Delta AIF Variable Investment Company Ltd ("SAZKA Delta"), οντότητα μέσω της οποίας η Allwyn κατέχει τμήμα των μετοχών της στην OΠΑΠ, έναντι τιμήματος €327,4 εκατομμυρίων (η "Συναλλαγή"). Συνεπεία των ανωτέρω, η "οικονομική συμμετοχή" (economic interest) της Allwyn (δηλαδή το ποσοστό που αντιστοιχεί, ανεξαρτήτως του ελέγχου της SAZKA Delta, στο μερίδιο σε διανομές και όχι στα δικαιώματα ψήφου) στην ΟΠΑΠ θα αυξηθεί από περίπου 41,2% σε περίπου 48,1%. Υπενθυμίζεται ότι αναφορά στις μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου που κατέχει η Yeonama είχε γίνει στο Πληροφοριακό Δελτίο για την προαιρετική δημόσια πρόταση που υποβλήθηκε από τη SAZKA Group a.s., το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Λαμβάνοντας υπόψη τον καθαρό δανεισμό και το κεφάλαιο κίνησης της SAZKA Delta, η Συναλλαγή προβλέπει προστιθέμενη αξία (premium) άνω του 10% επί της τρέχουσας τιμής της ΟΠΑΠ στην αγορά. Το τίμημα της αγοράς θα χρηματοδοτηθεί με ταμειακά διαθέσιμα που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, συμπεριλαμβανομένων ταμειακών διαθεσίμων από την πρόσφατη έκδοση ομολόγου ύψους €600 εκατομμυρίων.

Η συναλλαγή δεν έχει καμία επίδραση στον αποκλειστικό έλεγχο που ασκεί το VALEA FOUNDATION επί της SAZKA Delta, και κατά τούτο δεν επέρχεται καμία μεταβολή στον αριθμό και το ποσοστό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠΑΠ που ελέγχονται έμμεσα από το VALEA FOUNDATION και τις οντότητες που ελέγχονται από, και ενεργούν συντονισμένα με, το VALEA FOUNDATION, κατά την έννοια του ν. 3556/2007, το οποίο σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του VALEA FOUNDATION με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2022 ανερχόταν κατά την 16η Δεκεμβρίου 2021 σε 47,13%.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το VALEA FOUNDATION και οι οντότητες που ελέγχονται από, ή ενεργούν συντονισμένα με, το VALEA FOUNDATION, κατόπιν απόκτησης μετοχών από την SAZKA Group a.s. στην αγορά από την 16η Δεκεμβρίου 2021 και εντεύθεν, ελέγχουν έμμεσα συνολικά 48,09% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠΑΠ, ως ακολούθως: